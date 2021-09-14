Ошибки, которые испортят печень в любом блюде
Печень – довольно специфический продукт, но и очень полезеный. Кто-то ее обожает, а кто-то терпеть не может. Чтобы приготовить действительно вкусную печень, которая будет сочной и нежной, нужно знать много тонкостей.
Сегодня редакция FoodOboz делится секретами, которые помогут легко, быстро и вкусно приготовить любую печень.
Ошибки, которые портят вкус печени
Несоответствие специй
Говяжью печень лучше приправлять орегано, мускатным орехом, базиликом, эстрагоном, тимьяном и розмарином, который также подходит к свиной. Свиную и куриную приправляют паприкой, черным перцем, чесноком и лимонной цедрой. Свиную смазывают большим количеством специй, а куриную меньше.
Куски разного размера
Чтобы печень хорошо промариновалась и прожарилась, куски должны быть не толще 1 см.
Размещение кусков на сковородке вплотную
Готовить продукт нужно на хорошо разогретом масле, предварительно обмакнув каждый кусок в муку. Печень должна быть размещена свободно на сковороде.
Добавление соли в начале приготовления
Соль добавляют в конце жарки. Затем заливают печень сливками или сметаной и тушат до готовности.
Идеальная печень по грузинскому рецепту
Ингредиенты:
Печень – 500 г
Помидоры – 1 шт
Красный лук – 1 шт
Чеснок – 3 зубчика
Кинза
Способ приготовления
Нарезаем овощи: помидор кубиками, лук кольцами, пучок кинзы и чеснок мелко.
Овощи кладем в отдельную посуду.
Печень обжариваем на масле, предварительно обваливаем в муке.
Готовую печень добавляем к овощам, перемешиваем.
Накрываем крышкой, залишаэмо на 10-15 минут.
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