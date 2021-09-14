Ошибки, которые испортят печень в любом блюде

Печень – довольно специфический продукт, но и очень полезеный. Кто-то ее обожает, а кто-то терпеть не может. Чтобы приготовить действительно вкусную печень, которая будет сочной и нежной, нужно знать много тонкостей.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами, которые помогут легко, быстро и вкусно приготовить любую печень.

Ошибки, которые портят вкус печени

Несоответствие специй

Говяжью печень лучше приправлять орегано, мускатным орехом, базиликом, эстрагоном, тимьяном и розмарином, который также подходит к свиной. Свиную и куриную приправляют паприкой, черным перцем, чесноком и лимонной цедрой. Свиную смазывают большим количеством специй, а куриную меньше.

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Куски разного размера

Чтобы печень хорошо промариновалась и прожарилась, куски должны быть не толще 1 см.

Размещение кусков на сковородке вплотную

Готовить продукт нужно на хорошо разогретом масле, предварительно обмакнув каждый кусок в муку. Печень должна быть размещена свободно на сковороде.

Добавление соли в начале приготовления

Соль добавляют в конце жарки. Затем заливают печень сливками или сметаной и тушат до готовности.

Идеальная печень по грузинскому рецепту

Ингредиенты:

Печень – 500 г

Помидоры – 1 шт

Красный лук – 1 шт

Чеснок – 3 зубчика

Кинза

Способ приготовления

Нарезаем овощи: помидор кубиками, лук кольцами, пучок кинзы и чеснок мелко. Овощи кладем в отдельную посуду. Печень обжариваем на масле, предварительно обваливаем в муке. Готовую печень добавляем к овощам, перемешиваем. Накрываем крышкой, залишаэмо на 10-15 минут.

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