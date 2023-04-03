Кроме пасхи и пасхальных яиц, на Пасху хозяйки готовят многие другие деликатесы, в том числе мясные закуски. Одной из самых вкусных является домашняя колбаса, которую делают преимущественно из курицы или свинины, дополняют ароматными специями и запекают в духовке.

Фудблогер Лилия Лабуда (li_li2358) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней колбасы из свинины, которая идеально дополнит пасхальный стол.

Ингредиенты:

свинина (шея) – 0,5 кг

говядина (лопатка) – 0,5 кг

тмин – 0,5 ч. л.

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чеснок – 4-5 зубчика

перец – 0,5 ч. л.

свиная кошка

соль

сахар

Способ приготовления:

1. Половину мяса мелко нарезать, вторую половину перемолоть в фарш.

2. Смешать мясо со специями и оставить в холодильнике на несколько часов мариноваться.

3. Кишку промыть и натянуть на колбасную насадку на мясорубке.

4. Наполнить кишку мясом.

5. Выложить на противень, смазать колбасу растительным маслом и выпекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.

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