Сочная домашняя колбаса в духовке: удачное мясное блюдо на Пасху
Кроме пасхи и пасхальных яиц, на Пасху хозяйки готовят многие другие деликатесы, в том числе мясные закуски. Одной из самых вкусных является домашняя колбаса, которую делают преимущественно из курицы или свинины, дополняют ароматными специями и запекают в духовке.
Фудблогер Лилия Лабуда (li_li2358) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней колбасы из свинины, которая идеально дополнит пасхальный стол.
Ингредиенты:
- свинина (шея) – 0,5 кг
- говядина (лопатка) – 0,5 кг
- тмин – 0,5 ч. л.
- чеснок – 4-5 зубчика
- перец – 0,5 ч. л.
- свиная кошка
- соль
- сахар
Способ приготовления:
1. Половину мяса мелко нарезать, вторую половину перемолоть в фарш.
2. Смешать мясо со специями и оставить в холодильнике на несколько часов мариноваться.
3. Кишку промыть и натянуть на колбасную насадку на мясорубке.
4. Наполнить кишку мясом.
5. Выложить на противень, смазать колбасу растительным маслом и выпекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.
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