Сочная домашняя шаурма с курицей и без майонеза: рецепт вкуснейшего соуса

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Сочная домашняя шаурма с курицей и без майонеза: рецепт вкуснейшего соуса

Шаурма – это популярное блюдо из лаваша, которое очень легко приготовить в домашних условиях. Если вы хотите, чтобы она была сочной, то лучше приготовить ее с курицей, а вместо майонеза использовать другой соус – так шаурма будет полезнее.

Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашней шаурмы с курицей и вкусным соусом без майонеза.

Рецепт домашней шаурмы с курицей

Ингредиенты:

  • тортилья лаваш – 5 шт
  • салат айсберг\капуста
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  • мясо куриное с бедер – 400-500 г
  • паприка – 1 ст. л.
  • соль, перец
  • масло для маринада – 2 ст. л.
  • бекон – 150 г
  • огурцы маринованные или квашеные – 100 г
  • сыр твердый

Соус:

  • сметана – 2 ст. л.
  • кетчуп – 2 ст. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • горчица в зернах – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Мясо смешать с солью, перцем, паприкой и растительным маслом. Перемешать и пожарить на сковороде или на гриле.

Шаурма с курицей

2. Порезать и поджарить бекон.

3. Огурцы нарезать тонкими кружочками, нашинковать капусту, натереть сыр на терке.

Соус для шаурмы

4. Смешать все ингредиенты для соуса.

5. На лаваш выложить обжаренную курицу, сверху выложить 1 ст. л. соус, бекон, капуста, огурцы и сыр. Завернуть в рулет.

Как приготовить шаурму в домашних условиях

6. Поджарить шаурму на сковороде или гриле.

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