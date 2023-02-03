Сочная домашняя шаурма с курицей и без майонеза: рецепт вкуснейшего соуса
Шаурма – это популярное блюдо из лаваша, которое очень легко приготовить в домашних условиях. Если вы хотите, чтобы она была сочной, то лучше приготовить ее с курицей, а вместо майонеза использовать другой соус – так шаурма будет полезнее.
Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашней шаурмы с курицей и вкусным соусом без майонеза.
Ингредиенты:
- тортилья лаваш – 5 шт
- салат айсберг\капуста
- мясо куриное с бедер – 400-500 г
- паприка – 1 ст. л.
- соль, перец
- масло для маринада – 2 ст. л.
- бекон – 150 г
- огурцы маринованные или квашеные – 100 г
- сыр твердый
Соус:
- сметана – 2 ст. л.
- кетчуп – 2 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
- горчица в зернах – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Мясо смешать с солью, перцем, паприкой и растительным маслом. Перемешать и пожарить на сковороде или на гриле.
2. Порезать и поджарить бекон.
3. Огурцы нарезать тонкими кружочками, нашинковать капусту, натереть сыр на терке.
4. Смешать все ингредиенты для соуса.
5. На лаваш выложить обжаренную курицу, сверху выложить 1 ст. л. соус, бекон, капуста, огурцы и сыр. Завернуть в рулет.
6. Поджарить шаурму на сковороде или гриле.
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