Шаурма – это популярное блюдо из лаваша, которое очень легко приготовить в домашних условиях. Если вы хотите, чтобы она была сочной, то лучше приготовить ее с курицей, а вместо майонеза использовать другой соус – так шаурма будет полезнее.

Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашней шаурмы с курицей и вкусным соусом без майонеза.

Ингредиенты:

тортилья лаваш – 5 шт

салат айсберг\капуста

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мясо куриное с бедер – 400-500 г

паприка – 1 ст. л.

соль, перец

масло для маринада – 2 ст. л.

бекон – 150 г

огурцы маринованные или квашеные – 100 г

сыр твердый

Соус:

сметана – 2 ст. л.

кетчуп – 2 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

горчица в зернах – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Мясо смешать с солью, перцем, паприкой и растительным маслом. Перемешать и пожарить на сковороде или на гриле.

2. Порезать и поджарить бекон.

3. Огурцы нарезать тонкими кружочками, нашинковать капусту, натереть сыр на терке.

4. Смешать все ингредиенты для соуса.

5. На лаваш выложить обжаренную курицу, сверху выложить 1 ст. л. соус, бекон, капуста, огурцы и сыр. Завернуть в рулет.

6. Поджарить шаурму на сковороде или гриле.

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