Домашняя ветчина – это вкусная мясная закуска, которую можно варить, запекать и коптить. Если вы хотите, чтобы будущая ветчина была сочной, нежной и мягкой, самый лучший способ приготовления – сварить мясо с маринадом.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней вареной ветчины.

Ингредиенты:

мясо – 1 кг

вода – 2 л

уксус – 7 ст. л.

соль – 100 г

лавровые листья – 4 шт

черный перец горошек – 6 шт

Видео дня

ароматный перец – 5 шт

гвоздика – 3 шт

чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду и добавить все специи. Сварить маринад.

2. Тем временем мясо разделить на 2 ветчины, перевязать плотно нитью и опустить в кипящий маринад. Варить 1 час.

3. Когда мясо сварится, оставить его остыть в маринаде.

4. После этого достать ветчину, завернуть ее в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 12 часов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: