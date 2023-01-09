Сочная и мягкая домашняя ветчина: готовится без духовки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Сочная и мягкая домашняя ветчина: готовится без духовки

Домашняя ветчина – это вкусная мясная закуска, которую можно варить, запекать и коптить. Если вы хотите, чтобы будущая ветчина была сочной, нежной и мягкой, самый лучший способ приготовления – сварить мясо с маринадом.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней вареной ветчины.

Рецепт домашней вареной ветчины

Ингредиенты:

  • мясо – 1 кг
  • вода – 2 л
  • уксус – 7 ст. л.
  • соль – 100 г
  • лавровые листья – 4 шт
  • черный перец горошек – 6 шт
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  • ароматный перец – 5 шт
  • гвоздика – 3 шт
  • чеснок – 1 головка
Как приготовить вареную ветчину

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду и добавить все специи. Сварить маринад.

2. Тем временем мясо разделить на 2 ветчины, перевязать плотно нитью и опустить в кипящий маринад. Варить 1 час.

3. Когда мясо сварится, оставить его остыть в маринаде.

Маринад для ветчины

4. После этого достать ветчину, завернуть ее в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 12 часов.

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