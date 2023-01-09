Сочная и мягкая домашняя ветчина: готовится без духовки
Домашняя ветчина – это вкусная мясная закуска, которую можно варить, запекать и коптить. Если вы хотите, чтобы будущая ветчина была сочной, нежной и мягкой, самый лучший способ приготовления – сварить мясо с маринадом.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней вареной ветчины.
Ингредиенты:
- мясо – 1 кг
- вода – 2 л
- уксус – 7 ст. л.
- соль – 100 г
- лавровые листья – 4 шт
- черный перец горошек – 6 шт
- ароматный перец – 5 шт
- гвоздика – 3 шт
- чеснок – 1 головка
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить воду и добавить все специи. Сварить маринад.
2. Тем временем мясо разделить на 2 ветчины, перевязать плотно нитью и опустить в кипящий маринад. Варить 1 час.
3. Когда мясо сварится, оставить его остыть в маринаде.
4. После этого достать ветчину, завернуть ее в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 12 часов.
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