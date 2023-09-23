Сочная и мягкая печень со сливами в духовке: не будет горчить
Чтобы печень получилась очень мягкой и сочной – ее можно приготовить с сезонными сливами. Плоды придают мясу особый кисло-сладкий вкус и фруктовый аромат. Продукт просто тает во рту.
Идея приготовления сочной печени со сливами в духовке опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Лучше всего для такого приготовления подходит именно курица.
Ингредиенты:
- печень – 600 г
- лук – 3-4 шт
- сливы – 6-8 шт
- мука
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень моем, чистим, обваливаем в муке и жарим на среднем огне с двух сторон.
2. Тем временем обжариваем лук полукольцами, добавляем сахар, соль, смесь трав по вкусу.
3. В форму для запекания выкладываем лук.
4. Сверху обжаренную печень.
5. Сливы чистим от косточек.
6. Выкладываем на печень.
7. Запекаем 20-25 минут при температуре 200 градусов.
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