Чтобы печень получилась очень мягкой и сочной – ее можно приготовить с сезонными сливами. Плоды придают мясу особый кисло-сладкий вкус и фруктовый аромат. Продукт просто тает во рту.

Идея приготовления сочной печени со сливами в духовке опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Лучше всего для такого приготовления подходит именно курица.

Ингредиенты:

печень – 600 г

лук – 3-4 шт

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сливы – 6-8 шт

мука

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень моем, чистим, обваливаем в муке и жарим на среднем огне с двух сторон.

2. Тем временем обжариваем лук полукольцами, добавляем сахар, соль, смесь трав по вкусу.

3. В форму для запекания выкладываем лук.

4. Сверху обжаренную печень.

5. Сливы чистим от косточек.

6. Выкладываем на печень.

7. Запекаем 20-25 минут при температуре 200 градусов.

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