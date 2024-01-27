Сочная котлета под шубой: можно сделать из любого фарша

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
285
Сочная котлета под шубой: можно сделать из любого фарша

Такая котлета точно получится сытной и сочной. Все потому, что на уже поджаренный фарш нужно выложить шубу из овощей, сыра и грибов. Всего несколько минут в духовке – и вы получите полноценный прием пищи.

Идея приготовления сочной котлеты под шубой опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Фарш можно выбрать любой.

Сочная котлета под шубой: можно сделать из любого фарша

Ингредиенты:

  • 500 г фарша
  • 3 маленьких лучка или один большой
  • 300 г грибов
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  • 1 помидор
  • 2 ст.л. сметаны
  • сыр
  • соль, перец по вкусу и сливочное масло для обжаривания

Способ приготовления:

Сочная котлета под шубой: можно сделать из любого фарша

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Лук порезать и обжарить на сливочном масле 5 минут до мягкости. Переложить в мисочку.

3. Нарезать грибы и отправить на сковороду, на которой жарили лук. Посолить, поперчить и обжарить до готовности.

Сочная котлета под шубой: можно сделать из любого фарша

4. Помидор нарезать кружочками.

5. Сыр натереть на терке или тонко нарезать.

6. Фарш хорошо перемешать.

Сочная котлета под шубой: можно сделать из любого фарша

7. Растопить на сковороде сливочное масло, добавить фарш.

8. Распределить по всему диаметру сковородки и обжаривать 5 минут.

9. Перевернуть. Можно попробовать лопаткой, но так велика вероятность повредить котлету, поэтому лучше крышкой (диаметром из котлета), перевернуть сковороду вверх и переместить котлетку другой стороной вниз.

Сочная котлета под шубой: можно сделать из любого фарша

10. Жарить с другой стороны еще 3-4 минуты.

11. В форму для выпечки или противень добавить соль и перец, выложить котлету, сверху также присыпать солью и перцем. Обратите внимание, что сам фарш солить не надо, а сделать это уже почти с готовой котлетой.

Сочная котлета под шубой: можно сделать из любого фарша

12. Котлетку смазать сметаной, выложить жареный лук, грибы, кружочки помидора и сверху сыр.

13. Отправить в духовку и выпекать 10-15 минут. Очень важно не сделать котлету сухой.

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