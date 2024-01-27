Такая котлета точно получится сытной и сочной. Все потому, что на уже поджаренный фарш нужно выложить шубу из овощей, сыра и грибов. Всего несколько минут в духовке – и вы получите полноценный прием пищи.

Идея приготовления сочной котлеты под шубой опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Фарш можно выбрать любой.

Ингредиенты:

500 г фарша

3 маленьких лучка или один большой

300 г грибов

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1 помидор

2 ст.л. сметаны

сыр

соль, перец по вкусу и сливочное масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Лук порезать и обжарить на сливочном масле 5 минут до мягкости. Переложить в мисочку.

3. Нарезать грибы и отправить на сковороду, на которой жарили лук. Посолить, поперчить и обжарить до готовности.

4. Помидор нарезать кружочками.

5. Сыр натереть на терке или тонко нарезать.

6. Фарш хорошо перемешать.

7. Растопить на сковороде сливочное масло, добавить фарш.

8. Распределить по всему диаметру сковородки и обжаривать 5 минут.

9. Перевернуть. Можно попробовать лопаткой, но так велика вероятность повредить котлету, поэтому лучше крышкой (диаметром из котлета), перевернуть сковороду вверх и переместить котлетку другой стороной вниз.

10. Жарить с другой стороны еще 3-4 минуты.

11. В форму для выпечки или противень добавить соль и перец, выложить котлету, сверху также присыпать солью и перцем. Обратите внимание, что сам фарш солить не надо, а сделать это уже почти с готовой котлетой.

12. Котлетку смазать сметаной, выложить жареный лук, грибы, кружочки помидора и сверху сыр.

13. Отправить в духовку и выпекать 10-15 минут. Очень важно не сделать котлету сухой.

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