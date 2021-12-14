Сочная курица в мандариновой глазури по рецепту шеф-повара: как удивить гостей
Если вы уже перепробовали все рецепты курицы и не знаете, как можно по-новому подать блюдо на праздничный стол, – запеките ее в специях и подайте в мандариновой глазури. Благодаря такому способу приготовления, выходит в мягкое и сочное мясо, а также в меру хрустящая и кисло-сладкая кожица.
Рецептом курицы в мандариновой глазури поделился шеф-повар Пономарь Валерий. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
курица – 2 кг
перец черный – 1 ч. л.
соль – 1 ч. л.
паприка – 1 ч. л.
чеснок – 4 зубчика
оливковое масло – 3 ст. л.
прованские травы – 1 ч. л.
перец чили молотый
Для глазури:
мандарины – 6 шт
сахар – 6 ч. л.
корица – 1 палочка
бадьян – 1 шт
гвоздика – 2 шт
сушеный имбирь – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешать специи: чёрный перец, соль, паприку, прованские травы и перец чили. Выжать чеснок и добавить оливковое масло.
2. Полученной массой натереть курицу внутри и снаружи. Запекать при температуре 180 градусов 2,5 часа.
3. Тем временем приготовить глазурь: в сотейник выжать сок мандаринов и добавить остальные специи. Варить до загустения.
4. Горячую курицу помазать глазурью и выпекать еще несколько минут до появления золотистой кожуры.
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