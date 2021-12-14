Сочная курица в мандариновой глазури по рецепту шеф-повара: как удивить гостей

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
762
Сочная курица в мандариновой глазури по рецепту шеф-повара: как удивить гостей

Если вы уже перепробовали все рецепты курицы и не знаете, как можно по-новому подать блюдо на праздничный стол, – запеките ее в специях и подайте в мандариновой глазури. Благодаря такому способу приготовления, выходит в мягкое и сочное мясо, а также в меру хрустящая и кисло-сладкая кожица.

Рецептом курицы в мандариновой глазури поделился шеф-повар Пономарь Валерий. Опубликовано в Instagram.

Курица в мандариновой глазури

Ингредиенты:

  • курица – 2 кг

  • перец черный – 1 ч. л.

  • соль – 1 ч. л.

  • паприка – 1 ч. л.

  • чеснок – 4 зубчика

  • оливковое масло – 3 ст. л.

Видео дня

  • прованские травы – 1 ч. л.

  • перец чили молотый

Для глазури:

  • мандарины – 6 шт

  • сахар – 6 ч. л.

  • корица – 1 палочка

  • бадьян – 1 шт

  • гвоздика – 2 шт

  • сушеный имбирь – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать специи: чёрный перец, соль, паприку, прованские травы и перец чили. Выжать чеснок и добавить оливковое масло.

Подготовка курицы к выпечке

2. Полученной массой натереть курицу внутри и снаружи. Запекать при температуре 180 градусов 2,5 часа.

3. Тем временем приготовить глазурь: в сотейник выжать сок мандаринов и добавить остальные специи. Варить до загустения.

Мандариновая глазурь для курицы

4. Горячую курицу помазать глазурью и выпекать еще несколько минут до появления золотистой кожуры.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

1.

Сейчас мы готовим

Все рецепты