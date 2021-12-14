Сочная курица в мандариновой глазури по рецепту шеф-повара: как удивить гостей

Если вы уже перепробовали все рецепты курицы и не знаете, как можно по-новому подать блюдо на праздничный стол, – запеките ее в специях и подайте в мандариновой глазури. Благодаря такому способу приготовления, выходит в мягкое и сочное мясо, а также в меру хрустящая и кисло-сладкая кожица.

Рецептом курицы в мандариновой глазури поделился шеф-повар Пономарь Валерий. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

курица – 2 кг

перец черный – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

чеснок – 4 зубчика

оливковое масло – 3 ст. л.

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прованские травы – 1 ч. л.

перец чили молотый

Для глазури:

мандарины – 6 шт

сахар – 6 ч. л.

корица – 1 палочка

бадьян – 1 шт

гвоздика – 2 шт

сушеный имбирь – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать специи: чёрный перец, соль, паприку, прованские травы и перец чили. Выжать чеснок и добавить оливковое масло.

2. Полученной массой натереть курицу внутри и снаружи. Запекать при температуре 180 градусов 2,5 часа.

3. Тем временем приготовить глазурь: в сотейник выжать сок мандаринов и добавить остальные специи. Варить до загустения.

4. Горячую курицу помазать глазурью и выпекать еще несколько минут до появления золотистой кожуры.

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