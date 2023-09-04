Сочная рыба по-французски в духовке: как вкусно приготовить на обед
Рыба обязательно должна быть в рационе каждого человека, ведь она очень полезная. И лучшим вариантом приготовления будет именно запекание в духовке со сливочными соусами и овощами, чтобы сохранить все необходимые компоненты. Блюдо отлично подойдет для сытного обеда.
Идея приготовления рыбы по-французски на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Дердяй (_hotujemo_smachno_) в Instagram. Можете выбрать обычный хек или пангасиус.
Ингредиенты:
- филе рыбы – 500 г
- помидор – 1 шт.
- лук – 1 шт (по желанию)
- натуральный йогурт или майонез – 1 ст. л.
- сыр твердый – 75 г.
- специи к рыбе
- красная паприка
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рыбу нарезать небольшими кусочками.
2. Посолить, поперчить, посыпать паприкой и специями.
3. Оставить на 15-20 минут. Выложить в форму.
4. Далее смазываем йогуртом.
5. Следующим слоем выкладываем нарезанный полукольцами лук и нарезанные кружочками помидоры.
6. Натираем на мелкой терке сыр.
7. Выкладываем последним слоем.
8. Отправляем в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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