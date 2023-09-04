Рыба обязательно должна быть в рационе каждого человека, ведь она очень полезная. И лучшим вариантом приготовления будет именно запекание в духовке со сливочными соусами и овощами, чтобы сохранить все необходимые компоненты. Блюдо отлично подойдет для сытного обеда.

Идея приготовления рыбы по-французски на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Дердяй (_hotujemo_smachno_) в Instagram. Можете выбрать обычный хек или пангасиус.

Ингредиенты:

филе рыбы – 500 г

помидор – 1 шт.

лук – 1 шт (по желанию)

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натуральный йогурт или майонез – 1 ст. л.

сыр твердый – 75 г.

специи к рыбе

красная паприка

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбу нарезать небольшими кусочками.

2. Посолить, поперчить, посыпать паприкой и специями.

3. Оставить на 15-20 минут. Выложить в форму.

4. Далее смазываем йогуртом.

5. Следующим слоем выкладываем нарезанный полукольцами лук и нарезанные кружочками помидоры.

6. Натираем на мелкой терке сыр.

7. Выкладываем последним слоем.

8. Отправляем в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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