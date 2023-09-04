Сочная рыба по-французски в духовке: как вкусно приготовить на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Сочная рыба по-французски в духовке: как вкусно приготовить на обед

Рыба обязательно должна быть в рационе каждого человека, ведь она очень полезная. И лучшим вариантом приготовления будет именно запекание в духовке со сливочными соусами и овощами, чтобы сохранить все необходимые компоненты. Блюдо отлично подойдет для сытного обеда.

Идея приготовления рыбы по-французски на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Дердяй (_hotujemo_smachno_) в Instagram. Можете выбрать обычный хек или пангасиус.

Сочная рыба по-французски в духовке: как вкусно приготовить на обед

Ингредиенты:

  • филе рыбы – 500 г
  • помидор – 1 шт.
  • лук – 1 шт (по желанию)
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  • натуральный йогурт или майонез – 1 ст. л.
  • сыр твердый – 75 г.
  • специи к рыбе
  • красная паприка
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сочная рыба по-французски в духовке: как вкусно приготовить на обед

1. Рыбу нарезать небольшими кусочками.

2. Посолить, поперчить, посыпать паприкой и специями.

Сочная рыба по-французски в духовке: как вкусно приготовить на обед

3. Оставить на 15-20 минут. Выложить в форму.

4. Далее смазываем йогуртом.

Сочная рыба по-французски в духовке: как вкусно приготовить на обед

5. Следующим слоем выкладываем нарезанный полукольцами лук и нарезанные кружочками помидоры.

6. Натираем на мелкой терке сыр.

Сочная рыба по-французски в духовке: как вкусно приготовить на обед

7. Выкладываем последним слоем.

8. Отправляем в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Сочная рыба по-французски в духовке: как вкусно приготовить на обед

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