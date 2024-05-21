Сочная томленая говядина вместо рагу и подливки: можно приготовить и в мультиварке, и на плите

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочная томленая говядина вместо рагу и подливки: можно приготовить и в мультиварке, и на плите

Вместо подливки или рагу к картофелю и каше можно приготовить томленную говядину. Такое мясо достаточно диетическое. Но если его правильно приготовить – оно получится достаточно мягким и сочным.

Идея приготовления сочной томленной говядины опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas_diet) в Instagram. Сначала мясо нужно прожарить.

Сочная томленая говядина вместо рагу и подливки: можно приготовить и в мультиварке, и на плите

Ингредиенты:

  • говядина – 1 кг.
  • масло – 40 г
  • соль, перец для натирания
  • мука для обрушения
  • перец болгарский или острый – 10–12 шт.
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Для соуса смешать:

  • майонез – 2 ст.л
  • яблочный уксус – 2 ст.л. Или возьмите любой другой белый не агрессивный 6% уксус.
  • сладкая паприка – 1 ч.л
  • укроп – несколько веточек мелко порубить

Способ приготовления:

Сочная томленая говядина вместо рагу и подливки: можно приготовить и в мультиварке, и на плите

1. Говядину хорошо посолить и поперчить.

2. Обвалять в муке со всех сторон и хорошо промассировать.

Сочная томленая говядина вместо рагу и подливки: можно приготовить и в мультиварке, и на плите

3. Обжарить до румяности.

4. Выложить мясо в посуду, в которой будете готовить.

Сочная томленая говядина вместо рагу и подливки: можно приготовить и в мультиварке, и на плите

5. Добавьте мясо.

6. Смешайте все ингредиенты для соуса.

Сочная томленая говядина вместо рагу и подливки: можно приготовить и в мультиварке, и на плите

7. Смазать мясо приготовленной массой.

Сочная томленая говядина вместо рагу и подливки: можно приготовить и в мультиварке, и на плите

8. Выложить перец.

9. В режиме медленноварки готовить 8 часов при низких температурах. В мультиварке на режиме томления. Также можно готовить прямо под крышкой на медленном огне.

Сочная томленая говядина вместо рагу и подливки: можно приготовить и в мультиварке, и на плите

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