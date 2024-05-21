Сочная томленая говядина вместо рагу и подливки: можно приготовить и в мультиварке, и на плите
Вместо подливки или рагу к картофелю и каше можно приготовить томленную говядину. Такое мясо достаточно диетическое. Но если его правильно приготовить – оно получится достаточно мягким и сочным.
Идея приготовления сочной томленной говядины опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas_diet) в Instagram. Сначала мясо нужно прожарить.
Ингредиенты:
- говядина – 1 кг.
- масло – 40 г
- соль, перец для натирания
- мука для обрушения
- перец болгарский или острый – 10–12 шт.
Для соуса смешать:
- майонез – 2 ст.л
- яблочный уксус – 2 ст.л. Или возьмите любой другой белый не агрессивный 6% уксус.
- сладкая паприка – 1 ч.л
- укроп – несколько веточек мелко порубить
Способ приготовления:
1. Говядину хорошо посолить и поперчить.
2. Обвалять в муке со всех сторон и хорошо промассировать.
3. Обжарить до румяности.
4. Выложить мясо в посуду, в которой будете готовить.
5. Добавьте мясо.
6. Смешайте все ингредиенты для соуса.
7. Смазать мясо приготовленной массой.
8. Выложить перец.
9. В режиме медленноварки готовить 8 часов при низких температурах. В мультиварке на режиме томления. Также можно готовить прямо под крышкой на медленном огне.
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