Вместо подливки или рагу к картофелю и каше можно приготовить томленную говядину. Такое мясо достаточно диетическое. Но если его правильно приготовить – оно получится достаточно мягким и сочным.

Идея приготовления сочной томленной говядины опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas_diet) в Instagram. Сначала мясо нужно прожарить.

Ингредиенты:

говядина – 1 кг.

масло – 40 г

соль, перец для натирания

мука для обрушения

перец болгарский или острый – 10–12 шт.

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Для соуса смешать:

майонез – 2 ст.л

яблочный уксус – 2 ст.л. Или возьмите любой другой белый не агрессивный 6% уксус.

сладкая паприка – 1 ч.л

укроп – несколько веточек мелко порубить

Способ приготовления:

1. Говядину хорошо посолить и поперчить.

2. Обвалять в муке со всех сторон и хорошо промассировать.

3. Обжарить до румяности.

4. Выложить мясо в посуду, в которой будете готовить.

5. Добавьте мясо.

6. Смешайте все ингредиенты для соуса.

7. Смазать мясо приготовленной массой.

8. Выложить перец.

9. В режиме медленноварки готовить 8 часов при низких температурах. В мультиварке на режиме томления. Также можно готовить прямо под крышкой на медленном огне.

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