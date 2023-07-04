Самый простой вариант приготовления скумбрии – это жарка. Для этого рыбу нужно замариновать. В смесь следует добавить немного сахара. Он сделает рыбу очень сочной и хрустящей сверху.

Идея приготовления сочной жареной скумбрии с корочкой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Для маринада понадобится всего 3 компонента.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт

приправа к рыбе

Видео дня

сахар – 1 ч.л.

соевый соус – 2-3 ст.л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Скумбрию разрезаем на филе (лучше это делать, когда она еще не полностью разморожена), удаляем внутренности, моем и просушиваем бумажным полотенцем.

2. Сверху делаем поперечные надрезы. Посыпаем приправой к рыбе с обеих сторон, немного солим, даем постоять 15 минут, чтобы замариновать.

3. Далее кладем на разогретую сковороду, жарим на среднем огне по бокам под закрытой крышкой по 5-7 минут.

4. Когда рыбка поджарилась, посыпаем сахаром и поливаем соевым соусом. Тушим до загустения соуса, не накрывая крышкой.

5. Готовую рыбку поливаем лимонным соком.

6. Подаем с рисом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: