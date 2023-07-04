Сочная жареная скумбрия с корочкой: в маринад нужно добавить один необычный ингредиент
Самый простой вариант приготовления скумбрии – это жарка. Для этого рыбу нужно замариновать. В смесь следует добавить немного сахара. Он сделает рыбу очень сочной и хрустящей сверху.
Идея приготовления сочной жареной скумбрии с корочкой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Для маринада понадобится всего 3 компонента.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт
- приправа к рыбе
- сахар – 1 ч.л.
- соевый соус – 2-3 ст.л.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Скумбрию разрезаем на филе (лучше это делать, когда она еще не полностью разморожена), удаляем внутренности, моем и просушиваем бумажным полотенцем.
2. Сверху делаем поперечные надрезы. Посыпаем приправой к рыбе с обеих сторон, немного солим, даем постоять 15 минут, чтобы замариновать.
3. Далее кладем на разогретую сковороду, жарим на среднем огне по бокам под закрытой крышкой по 5-7 минут.
4. Когда рыбка поджарилась, посыпаем сахаром и поливаем соевым соусом. Тушим до загустения соуса, не накрывая крышкой.
5. Готовую рыбку поливаем лимонным соком.
6. Подаем с рисом.
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