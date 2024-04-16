Сочное филе под "шубой" в духовке: мясо буде очень мягким и вкусным
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, а также котлет и салатов. Еще филе можно вкусно готовить на гриле и запекать с овощами и соусами в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного куриного под "шубой" из сыра, помидор и лука.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 2 вареных яйца
- 120 г сыра
- помидор
- 0,5 луковицы
- зелень
- 2-3 зуб. чеснока
- 60 г сметаны
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте вдоль на пластины и отбейте.
2. Натрите солью, перцем и паприкой. Переложите в смазанную маслом форму для запекания.
3. Для "шубы": смешайте вареные яйца, натертый сыр, нарезанный помидор, лук, зелень, соль, перец, чеснок и сметану.
4. Получившуюся массу выложите на каждую пластинку куриного филе и равномерно распределите. Посыпьте натертым сыром и запекайте в духовке при температуре 180 С примерно 30 минут до золотистой корочки.
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