Сочное филе под "шубой" в духовке: мясо буде очень мягким и вкусным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сочное филе под 'шубой' в духовке: мясо буде очень мягким и вкусным

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, а также котлет и салатов. Еще филе можно вкусно готовить на гриле и запекать с овощами и соусами в духовке. 

Как вкусно приготовить куриное филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного куриного под "шубой" из сыра, помидор и лука.

Рецепт филе
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Ингредиенты: 

  • 2 куриных филе
  • 2 вареных яйца
  • 120 г сыра
  • помидор
  • 0,5 луковицы
  • зелень
  • 2-3 зуб. чеснока
  • 60 г сметаны
  • соль, перец, специи 

Способ приготовления: 

1. Куриное филе разрежьте вдоль на пластины и отбейте.

Куриное филе

2. Натрите солью, перцем и паприкой. Переложите в смазанную маслом форму для запекания.

Филе со специями

3. Для "шубы": смешайте вареные яйца, натертый сыр, нарезанный помидор, лук, зелень, соль, перец, чеснок и сметану.

Начинка для блюда

4. Получившуюся массу выложите на каждую пластинку куриного филе и равномерно распределите. Посыпьте натертым сыром и запекайте в духовке при температуре 180 С примерно 30 минут до золотистой корочки.

Готовое блюдо

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