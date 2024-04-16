Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, а также котлет и салатов. Еще филе можно вкусно готовить на гриле и запекать с овощами и соусами в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного куриного под "шубой" из сыра, помидор и лука.

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Ингредиенты:

2 куриных филе

2 вареных яйца

120 г сыра

помидор

0,5 луковицы

зелень

2-3 зуб. чеснока

60 г сметаны

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте вдоль на пластины и отбейте.

2. Натрите солью, перцем и паприкой. Переложите в смазанную маслом форму для запекания.

3. Для "шубы": смешайте вареные яйца, натертый сыр, нарезанный помидор, лук, зелень, соль, перец, чеснок и сметану.

4. Получившуюся массу выложите на каждую пластинку куриного филе и равномерно распределите. Посыпьте натертым сыром и запекайте в духовке при температуре 180 С примерно 30 минут до золотистой корочки.

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