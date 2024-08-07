Сочное и вкусное: куриное филе в сливочном соусе с твердым сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
294
Сочное и вкусное: куриное филе в сливочном соусе с твердым сыром

Очень часто куриное филе получается сухим и жестким. Чтобы так не происходило, готовьте его со сливками и сыром. 

Видео дня
Как приготовить куриное филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного филе со сливками, пармезаном и чесноком. 

Рецепт филе

Ингредиенты: 

  • Куриное филе
  • 250 г. сливок 15%
  • Пармезан
  • Вяленые томаты
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • Петрушка
  • Травы
  • Соль/перец

Способ приготовления: 

1. Куриное филе посолите, поперчить с двух сторон и обжарьте по 3,5 минуты с двух сторон на хорошо разогретой сковороде. Секрет золотистой корки в том, чтобы филе не трогать это время!

Жареное филе

2. Далее добавляем мелко нарезанный лук, чеснок, вливаем сливки, нарезанные вяленые томаты, травы и тертый твердый сыр. 

Соус для блюда

3. После чего выложите туда филе. Даем несколько минут протушиться. Если соус слишком густой, можно разбавить его кипяченой водой или бульоном!

Приготовление филе в соусе

Украшаем петрушкой, томатами и при подаче щедро посыпьте сыром!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты