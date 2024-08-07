Очень часто куриное филе получается сухим и жестким. Чтобы так не происходило, готовьте его со сливками и сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного филе со сливками, пармезаном и чесноком.

Ингредиенты:

Куриное филе

250 г. сливок 15%

Пармезан

Вяленые томаты

1 луковица

1 зубчик чеснока

Петрушка

Травы

Соль/перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе посолите, поперчить с двух сторон и обжарьте по 3,5 минуты с двух сторон на хорошо разогретой сковороде. Секрет золотистой корки в том, чтобы филе не трогать это время!

2. Далее добавляем мелко нарезанный лук, чеснок, вливаем сливки, нарезанные вяленые томаты, травы и тертый твердый сыр.

3. После чего выложите туда филе. Даем несколько минут протушиться. Если соус слишком густой, можно разбавить его кипяченой водой или бульоном!

Украшаем петрушкой, томатами и при подаче щедро посыпьте сыром!

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