Сочное и вкусное: куриное филе в сливочном соусе с твердым сыром
Очень часто куриное филе получается сухим и жестким. Чтобы так не происходило, готовьте его со сливками и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного филе со сливками, пармезаном и чесноком.
Ингредиенты:
- Куриное филе
- 250 г. сливок 15%
- Пармезан
- Вяленые томаты
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- Петрушка
- Травы
- Соль/перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе посолите, поперчить с двух сторон и обжарьте по 3,5 минуты с двух сторон на хорошо разогретой сковороде. Секрет золотистой корки в том, чтобы филе не трогать это время!
2. Далее добавляем мелко нарезанный лук, чеснок, вливаем сливки, нарезанные вяленые томаты, травы и тертый твердый сыр.
3. После чего выложите туда филе. Даем несколько минут протушиться. Если соус слишком густой, можно разбавить его кипяченой водой или бульоном!
Украшаем петрушкой, томатами и при подаче щедро посыпьте сыром!
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