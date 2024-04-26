Сочное куриное филе с сыром, шпинатом и песто для ужина: как правильно приготовиьть

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
135
Сочное куриное филе с сыром, шпинатом и песто для ужина: как правильно приготовиьть

Куриную грудку можно использовать для приготовления котлет, отбивных, а также паштетов и салатов. Еще ее можно очень вкусно запечь с сыром и овощами. 

Как вкусно приготовить куриную грудку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной куриной грудки с соусом песто, сыром и шпинатом. 

Рецепт грудки
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Куриная грудка – 2 шт. 
  • Соус песто – 2 ст. л. 
  • Вяленые томаты – 2 ст. л. 
  • Моцарелла – 120 г
  • Шпинат – 10 г
  • Каперсы 
  • Оливковое масло – 1 ст. л. 
  • Соль, перец, хлопья чили – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Разрежьте филе.

Куриное мясо

2. Смажьте его соусом песто, посолите, поперчите, выложите сыр, сверху порезанные вяленые томаты, каперсы и шпинат. 

Мясо с сыром, каперсами и шпинатом

3. Скрепите шпажкой. 

Сколько готовить мясо

4. Обжарьте на сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Жареная грудинка с сыром

5. Затем отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

Готовое мясо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты