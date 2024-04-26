Куриную грудку можно использовать для приготовления котлет, отбивных, а также паштетов и салатов. Еще ее можно очень вкусно запечь с сыром и овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной куриной грудки с соусом песто, сыром и шпинатом.

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Ингредиенты:

Куриная грудка – 2 шт.

Соус песто – 2 ст. л.

Вяленые томаты – 2 ст. л.

Моцарелла – 120 г

Шпинат – 10 г

Каперсы

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль, перец, хлопья чили – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрежьте филе.

2. Смажьте его соусом песто, посолите, поперчите, выложите сыр, сверху порезанные вяленые томаты, каперсы и шпинат.

3. Скрепите шпажкой.

4. Обжарьте на сковороде по 5 минут с каждой стороны.

5. Затем отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

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