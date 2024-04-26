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Сочное куриное филе с сыром, шпинатом и песто для ужина: как правильно приготовиьть
Куриную грудку можно использовать для приготовления котлет, отбивных, а также паштетов и салатов. Еще ее можно очень вкусно запечь с сыром и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной куриной грудки с соусом песто, сыром и шпинатом.
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 2 шт.
- Соус песто – 2 ст. л.
- Вяленые томаты – 2 ст. л.
- Моцарелла – 120 г
- Шпинат – 10 г
- Каперсы
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Соль, перец, хлопья чили – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разрежьте филе.
2. Смажьте его соусом песто, посолите, поперчите, выложите сыр, сверху порезанные вяленые томаты, каперсы и шпинат.
3. Скрепите шпажкой.
4. Обжарьте на сковороде по 5 минут с каждой стороны.
5. Затем отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
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