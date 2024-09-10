Сочное запеченное филе: как правильно готовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сочное запеченное филе: как правильно готовить

Для того, чтобы филе было сочным и мягким, кулинары советуют его готовить с соусами, например, соевым. А еще для пикантности добавьте чеснок, специи, цедру.

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Как вкусно приготовить филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного филе, с чесноком, соевым соусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 500 г. филе бедра
  • соль, микс специй для курицы
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. меда
  • 4-5 ст.л. соевого соуса
  • 1 лимон

Способ приготовления:

1. Филе посолите, добавьте специи и обжариваем на хорошо разогретой сковороде, на высоком огне по 3-4 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки и снимаем с огня.

Мясо со специями

2. Убавляем огонь до среднего и добавьте на сковороду мелко нарезной чеснок, мед, соевый соевый соус.

Приготовление мяса в соусе

3. Переложите филе в соус, обязательно добавьте цедру одного лимона и готовьте еще 5-7 минут.

Готовое мясо

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