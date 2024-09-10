Для того, чтобы филе было сочным и мягким, кулинары советуют его готовить с соусами, например, соевым. А еще для пикантности добавьте чеснок, специи, цедру.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного филе, с чесноком, соевым соусом.

Ингредиенты:

500 г. филе бедра

соль, микс специй для курицы

3-4 зубчика чеснока

2 ст.л. меда

4-5 ст.л. соевого соуса

1 лимон

Способ приготовления:

1. Филе посолите, добавьте специи и обжариваем на хорошо разогретой сковороде, на высоком огне по 3-4 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки и снимаем с огня.

2. Убавляем огонь до среднего и добавьте на сковороду мелко нарезной чеснок, мед, соевый соевый соус.

3. Переложите филе в соус, обязательно добавьте цедру одного лимона и готовьте еще 5-7 минут.

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