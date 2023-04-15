Сочное запеченное мясо на Пасху: альтернатива шашлыку
Сочное и ароматное мясо очень легко запечь в духовке даже при минимальном количестве ингредиентов, подобрав только удачные специи. Запекать его можно целым в рукаве или фольге, или кусочками – в таком виде оно получается, как настоящий шашлык.
Фудблогер Татьяна с ником _tanyushina_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного мяса на луковой подушке со специями, которое получается вкуснее шашлыка.
Ингредиенты:
- мясо – 1-1,5 кг
- лук – 1 кг
- соль
- специи
- горчица
Способ приготовления:
1. Мясо порезать средними кусками. Переложить в миску.
2. Посыпать мясо специями и добавить горчицу. Перемешать и оставить мариноваться на 1 час.
3. Лук порезать колечками и выложить в форму для запекания. Сверху положить мясо.
4. Запекать при температуре 200 градусов 1 час.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: