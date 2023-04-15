Сочное и ароматное мясо очень легко запечь в духовке даже при минимальном количестве ингредиентов, подобрав только удачные специи. Запекать его можно целым в рукаве или фольге, или кусочками – в таком виде оно получается, как настоящий шашлык.

Фудблогер Татьяна с ником _tanyushina_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного мяса на луковой подушке со специями, которое получается вкуснее шашлыка.

Ингредиенты:

мясо – 1-1,5 кг

лук – 1 кг

соль

специи

горчица

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Способ приготовления:

1. Мясо порезать средними кусками. Переложить в миску.

2. Посыпать мясо специями и добавить горчицу. Перемешать и оставить мариноваться на 1 час.

3. Лук порезать колечками и выложить в форму для запекания. Сверху положить мясо.

4. Запекать при температуре 200 градусов 1 час.

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