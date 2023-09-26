Сочные баклажаны в сливочном соусе: новый рецепт приготовления гарнира.
Баклажаны в сливочном соусе – это невероятно вкусное блюдо, которое завоевало сердца многих гурманов. В основе – соус, который имеет неповторимый вкус, благодаря которому баклажаны превращаются в настоящее кулинарное изящество. Это блюдо станет отличным дополнением к любому столу, благодаря неповторимому вкусу.
В одном из кулинарных блогов (@uliana.blog) в Instagram был опубликован рецепт баклажанов в сливочном соусе.
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 3 яйца
- оливковое масло для жарки
Приготовление соуса :
- 200мл. сметаны
- зелень
- 1 луковица
- 3–5 зуб. чеснока
- соль
- приправа "Хмели–суннели"
Способ приготовления:
1. Баклажаны порезать кубиками.
2. Взбить яйца и залить баклажаны. Отлично перемешать. Оставить на 30 мин.
3. На большом огне обжарить баклажаны до образования золотистой корочки.
4. Смешать баклажаны с соусом и тушить на малом огне 10 мин.
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