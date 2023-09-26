Баклажаны в сливочном соусе – это невероятно вкусное блюдо, которое завоевало сердца многих гурманов. В основе – соус, который имеет неповторимый вкус, благодаря которому баклажаны превращаются в настоящее кулинарное изящество. Это блюдо станет отличным дополнением к любому столу, благодаря неповторимому вкусу.

В одном из кулинарных блогов (@uliana.blog) в Instagram был опубликован рецепт баклажанов в сливочном соусе.

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Ингредиенты:

3 баклажана

3 яйца

оливковое масло для жарки

Приготовление соуса :

200мл. сметаны

зелень

1 луковица

3–5 зуб. чеснока

соль

приправа "Хмели–суннели"

Способ приготовления:

1. Баклажаны порезать кубиками.

2. Взбить яйца и залить баклажаны. Отлично перемешать. Оставить на 30 мин.

3. На большом огне обжарить баклажаны до образования золотистой корочки.

4. Смешать баклажаны с соусом и тушить на малом огне 10 мин.

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