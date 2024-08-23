Сочные фаршированные перцы с мясом и рисом: как приготовить сытное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочные фаршированные перцы с мясом и рисом: как приготовить сытное блюдо для обеда

Из обыкновенного болгарского перца можно приготовить полноценный сытный обед. Для этого овощи нужно вкусно нафаршировать. Идеально для этого подойдут сочный фарш, а также качественный рис.

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Идея приготовления сытного фаршированного перца опубликована на странице фудблогера Оксаны Костик (oksikostik) в Instagram. Овощи тушатся в сливочном соусе, потому получается нежирные.

Сочные фаршированные перцы с мясом и рисом: как приготовить сытное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • рис – 200 г
  • фарш – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • паприка
  • зелень укропа, соль, перец

Ингредиенты для заливки:

  • сметана
  • мука – 1 ст.л.
  • томатная паста – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Сочные фаршированные перцы с мясом и рисом: как приготовить сытное блюдо для обеда

1. Перец почистить, вынуть сердцевину.

2. Промыть рис горячей водой.

Сочные фаршированные перцы с мясом и рисом: как приготовить сытное блюдо для обеда

3. Оставить, чтобы стекла вода и добавить в фарш.

4. Отдельно из лука и моркови сделать зажарку.

Сочные фаршированные перцы с мясом и рисом: как приготовить сытное блюдо для обеда

5. Протушить на масле.

6. Влить в фарш с рисом.

7. Немножко оставить в кастрюле, где будут вариться перцы.

Сочные фаршированные перцы с мясом и рисом: как приготовить сытное блюдо для обеда

8. Заправить специями по вкусу.

9. Наполнить перец не туго.

10. Выложить в кастрюлю с толстым дном, наполнением вверх.

 

11. В каждую перчину налить немного воды.

12. Затем залить весь перец, присолить.

Сочные фаршированные перцы с мясом и рисом: как приготовить сытное блюдо для обеда

13. За полчаса до готовности залить сметанную заливку, убавить огонь.

14. Варить до готовности риса на слабом огне.

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