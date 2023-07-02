Сочные голени с картофелем в духовке: идеальное блюдо для обеда или ужина

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочные голени с картофелем в духовке: идеальное блюдо для обеда или ужина

Для такого блюда вам понадобится всего 5 компонентов и час времени. Мясо и овощи не нуждаются в мариновании, поэтому вы справитесь достаточно быстро. Просто кладете все в форму – и, по готовности, достаете. Курица получается очень мягкой, а кусочки картофеля – золотистыми и хрустящими.

Идея приготовления сочных запеченных голеней с картофелем опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Такого блюда хватит на всю семью.

Сочные голени с картофелем в духовке: идеальное блюдо для обеда или ужина

Ингредиенты:

  • голени – 4 шт
  • молодой картофель – 3 шт
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  • микс замороженных овощей
  • пучок зелени
  • соль, черный перец, молотый кориандр

Способ приготовления:

Сочные голени с картофелем в духовке: идеальное блюдо для обеда или ужина

1.Картофель нарезать средними кусочками.

Сочные голени с картофелем в духовке: идеальное блюдо для обеда или ужина

2. Добавить соль и травы.

Сочные голени с картофелем в духовке: идеальное блюдо для обеда или ужина

3. Картофель переложить в форму для запекания.

Сочные голени с картофелем в духовке: идеальное блюдо для обеда или ужина

4. Добавить замороженные овощи, а сверху выложить голени.

5. .Запекать при температуре 190 градусов 50 минут.

Сочные голени с картофелем в духовке: идеальное блюдо для обеда или ужина

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