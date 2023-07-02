Сочные голени с картофелем в духовке: идеальное блюдо для обеда или ужина
Для такого блюда вам понадобится всего 5 компонентов и час времени. Мясо и овощи не нуждаются в мариновании, поэтому вы справитесь достаточно быстро. Просто кладете все в форму – и, по готовности, достаете. Курица получается очень мягкой, а кусочки картофеля – золотистыми и хрустящими.
Идея приготовления сочных запеченных голеней с картофелем опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Такого блюда хватит на всю семью.
Ингредиенты:
- голени – 4 шт
- молодой картофель – 3 шт
- микс замороженных овощей
- пучок зелени
- соль, черный перец, молотый кориандр
Способ приготовления:
1.Картофель нарезать средними кусочками.
2. Добавить соль и травы.
3. Картофель переложить в форму для запекания.
4. Добавить замороженные овощи, а сверху выложить голени.
5. .Запекать при температуре 190 градусов 50 минут.
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