Для такого блюда вам понадобится всего 5 компонентов и час времени. Мясо и овощи не нуждаются в мариновании, поэтому вы справитесь достаточно быстро. Просто кладете все в форму – и, по готовности, достаете. Курица получается очень мягкой, а кусочки картофеля – золотистыми и хрустящими.

Идея приготовления сочных запеченных голеней с картофелем опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Такого блюда хватит на всю семью.

Ингредиенты:

голени – 4 шт

молодой картофель – 3 шт

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микс замороженных овощей

пучок зелени

соль, черный перец, молотый кориандр

Способ приготовления:

1.Картофель нарезать средними кусочками.

2. Добавить соль и травы.

3. Картофель переложить в форму для запекания.

4. Добавить замороженные овощи, а сверху выложить голени.

5. .Запекать при температуре 190 градусов 50 минут.

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