Голубцы – это не только традиционное украинское блюдо из капусты, но и объект нематериального культурного наследия Украины. Именно поэтому каждая хозяйка в нашей стране владеет собственным рецептом их приготовления.

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Но порой так хочется хоть немного разнообразить привычное блюдо и добавить к нему новые нотки вкусов. Именно так поступила фудблогер Мирослава Пекарюк, предложив в своем Instagram рецепт приготовления голубцов с тертым картофелем.

Ингредиенты

Капуста – 1 шт

Картофель – 400 гр

Манная крупа – 20 гр

Лук – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Сметана – 1 ст.л.

Вода – 120 мл

Соль

Перец

Способ приготовления

1. В подсоленную кипящую воду добавляем манную крупу, постоянно помешиваем, пока каша не загустеет, и отставляем.

2. Лук нарезаем мелким кубиком, немного поджариваем и перемешиваем с манной кашей.

3. Картофель натираем на мелкой терке (как на деруны) и отцеживаем из нее жидкость.

4. Смешиваем картофель с манной кашей, добавляем сметану, соль, перец, яйцо и перемешиваем.

5. Из капусты вырезаем кочерыжку, кладем ее в полиэтиленовый пакет, завязываем, ставим в микроволновку на 5 минут, затем выбираем листья и оставляем немного остывать.

6. Каждый лист разрезаем пополам, вырезаем серединку, выкладываем на него начинку и аккуратно закручиваем в трубочку (начинка получается жидкой, так должно быть).

7. В кастрюлю на дно кладем остатки капусты, аккуратно выкладываем сверху голубцы, заливаем их водой (чуть больше половины кастрюли).

8. Отправляем запекаться в течение 45 минут при 180 градусах. Оставляем остывать.

9. Поджариваем их на сковороде (лучше это делать на следующий день, когда голубцы постоят) с маслом до золотистой корочки, солим и смакуем вместе со сметаной.

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