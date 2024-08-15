Сочные голубцы с тертым клубнем: как усовершенствовать традиционное украинское блюдо
Голубцы – это не только традиционное украинское блюдо из капусты, но и объект нематериального культурного наследия Украины. Именно поэтому каждая хозяйка в нашей стране владеет собственным рецептом их приготовления.
Но порой так хочется хоть немного разнообразить привычное блюдо и добавить к нему новые нотки вкусов. Именно так поступила фудблогер Мирослава Пекарюк, предложив в своем Instagram рецепт приготовления голубцов с тертым картофелем.
Ингредиенты
- Капуста – 1 шт
- Картофель – 400 гр
- Манная крупа – 20 гр
- Лук – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Сметана – 1 ст.л.
- Вода – 120 мл
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. В подсоленную кипящую воду добавляем манную крупу, постоянно помешиваем, пока каша не загустеет, и отставляем.
2. Лук нарезаем мелким кубиком, немного поджариваем и перемешиваем с манной кашей.
3. Картофель натираем на мелкой терке (как на деруны) и отцеживаем из нее жидкость.
4. Смешиваем картофель с манной кашей, добавляем сметану, соль, перец, яйцо и перемешиваем.
5. Из капусты вырезаем кочерыжку, кладем ее в полиэтиленовый пакет, завязываем, ставим в микроволновку на 5 минут, затем выбираем листья и оставляем немного остывать.
6. Каждый лист разрезаем пополам, вырезаем серединку, выкладываем на него начинку и аккуратно закручиваем в трубочку (начинка получается жидкой, так должно быть).
7. В кастрюлю на дно кладем остатки капусты, аккуратно выкладываем сверху голубцы, заливаем их водой (чуть больше половины кастрюли).
8. Отправляем запекаться в течение 45 минут при 180 градусах. Оставляем остывать.
9. Поджариваем их на сковороде (лучше это делать на следующий день, когда голубцы постоят) с маслом до золотистой корочки, солим и смакуем вместе со сметаной.
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