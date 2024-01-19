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Сочные и хрустящие отбивные без капли масла: как приготовить вкусное и полезное блюдо
Отбивные можно не только жарить на сковороде, но и готовить в духовке без капли масла. Для этого вам достаточно будет сделать удачный кляр.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих отбивных, которые готовятся без капли масла.
Ингредиенты:
- Мясо
- Мука
- Паприка
- Орегано
- Соль
- Молотый перец
- Яйцо
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Мясо отбейте, присыпьте слегка мукой.
2. Взбейте яйца.
3. Смешайте панировочные сухари со специями.
4. Обмокните мясо в яйцо, обваляйте в сухарях.
5. Переложите в противень с пергаментом и выпекайте 25 минут при 180 С.
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