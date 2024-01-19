Отбивные можно не только жарить на сковороде, но и готовить в духовке без капли масла. Для этого вам достаточно будет сделать удачный кляр.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих отбивных, которые готовятся без капли масла.

Видео дня

Ингредиенты:

Мясо

Мука

Паприка

Орегано

Соль

Молотый перец

Яйцо

Панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Мясо отбейте, присыпьте слегка мукой.

2. Взбейте яйца.

3. Смешайте панировочные сухари со специями.

4. Обмокните мясо в яйцо, обваляйте в сухарях.

5. Переложите в противень с пергаментом и выпекайте 25 минут при 180 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: