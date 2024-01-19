Сочные и хрустящие отбивные без капли масла: как приготовить вкусное и полезное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сочные и хрустящие отбивные без капли масла: как приготовить вкусное и полезное блюдо

Отбивные можно не только жарить на сковороде, но и готовить в духовке без капли масла. Для этого вам достаточно будет сделать удачный кляр. 

Как приготовить вкусные отбивные

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих отбивных, которые готовятся без капли масла. 

Рецепт отбивных
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Ингредиенты:

  • Мясо
  • Мука
  • Паприка
  • Орегано
  • Соль
  • Молотый перец
  • Яйцо
  • Панировочные сухари

Способ приготовления: 

1. Мясо отбейте, присыпьте слегка мукой. 

Мясо для отбивных

2. Взбейте яйца.

Яйца для панировки

3. Смешайте панировочные сухари со специями. 

Панировочные сухари со специями

4. Обмокните мясо в яйцо, обваляйте в сухарях.

Приготовление отбивных

5. Переложите в противень с пергаментом и выпекайте 25 минут при 180 С.

Готовые отбивные

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