Свиные ребрышки можно готовить со специями и томатной пастой. Еще их можно тушить в духовке и готовить на мангале. Для оригинального вкуса кулинары советуют добавить чеснок, яблоки, чернослив.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень мягких и вкусных тушеных свиных ребрышек с черносливом и специями.

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Ингредиенты:

ребрышки – 800 г

чернослив – 300-400 г

специи к мясу – по вкусу

лавровый лист – 4-5 шт.

душистый перец – 4 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Ребрышки нарежьте, помойте и залейте водой на 30-40 минут, чтобы отошла излишняя кровь. Далее еще раз промойте и выложите их на тарелку, застеленную салфеткой. Сверху промокните другой салфеткой, забирая лишнюю влагу.

2. Посыпьте их специями к мясу и натрите каждое ребрышко. Оставьте на 10-15 минут, а затем обжарьте со всех сторон на небольшом количестве масла на среднем огне.

3. Поджаренные ребрышки переложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Залейте водой (так, чтобы она на 1 см покрывала ребрышки), добавьте соль, лавровый лист и душистый перец. Тушите 50 минут. А через 50 минут добавьте помытый чернослив и готовьте еще 50 минут.

Такие ребрышки получаются очень мягкими и вкусными!

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