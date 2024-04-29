Голубцы – это идеальное блюдо для обеда. Традиционно изделия тушат в кастрюле. Но они не будут слишком жирными и получатся очень сочными, если их запечь.

Идея приготовления сочных голубцов в духовке на обед опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Фарш не обязательно должен быть из свинины – можно использовать диетическую курицу.

Ингредиенты:

капуста – 1 шт.

фарш из куриного филе – 500 г.

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лук – 1 шт.

помидор – 1 шт.

рис белый вареный – 150 г.

соль, перец, зелень – по вкусу.

копченая паприка – 1 ч. л.

вода теплая – 500 г.

паста томатно – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Капусту отвариваем 10 минут.

2. Для начинки смешать фарш, лук, помидоры, вареный рис, зелень, соль и любимые специи.

3. У каждого листа капусты вырезаем жесткую середину.

4. Выложить начинку, завернуть.

5, Выложить на форму для запекания.

6. Томатную пасту смешать с водой и специями, залить голубцами.

7. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

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