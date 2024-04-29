Сочные и нежирные голубцы в духовке для обеда: как приготовить
Голубцы – это идеальное блюдо для обеда. Традиционно изделия тушат в кастрюле. Но они не будут слишком жирными и получатся очень сочными, если их запечь.
Идея приготовления сочных голубцов в духовке на обед опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Фарш не обязательно должен быть из свинины – можно использовать диетическую курицу.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт.
- фарш из куриного филе – 500 г.
- лук – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- рис белый вареный – 150 г.
- соль, перец, зелень – по вкусу.
- копченая паприка – 1 ч. л.
- вода теплая – 500 г.
- паста томатно – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Капусту отвариваем 10 минут.
2. Для начинки смешать фарш, лук, помидоры, вареный рис, зелень, соль и любимые специи.
3. У каждого листа капусты вырезаем жесткую середину.
4. Выложить начинку, завернуть.
5, Выложить на форму для запекания.
6. Томатную пасту смешать с водой и специями, залить голубцами.
7. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
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