Сочные и нежирные голубцы в духовке для обеда: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
306
Сочные и нежирные голубцы в духовке для обеда: как приготовить

Голубцы – это идеальное блюдо для обеда. Традиционно изделия тушат в кастрюле. Но они не будут слишком жирными и получатся очень сочными, если их запечь.

Идея приготовления сочных голубцов в духовке на обед опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Фарш не обязательно должен быть из свинины – можно использовать диетическую курицу.

Сочные и нежирные голубцы в духовке для обеда: как приготовить

Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт.
  • фарш из куриного филе – 500 г.
Видео дня
  • лук – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • рис белый вареный – 150 г.
  • соль, перец, зелень – по вкусу.
  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • вода теплая – 500 г.
  • паста томатно – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Сочные и нежирные голубцы в духовке для обеда: как приготовить

1. Капусту отвариваем 10 минут.

2. Для начинки смешать фарш, лук, помидоры, вареный рис, зелень, соль и любимые специи.

3. У каждого листа капусты вырезаем жесткую середину.

Сочные и нежирные голубцы в духовке для обеда: как приготовить

4. Выложить начинку, завернуть.

Сочные и нежирные голубцы в духовке для обеда: как приготовить

5, Выложить на форму для запекания.

Сочные и нежирные голубцы в духовке для обеда: как приготовить

6. Томатную пасту смешать с водой и специями, залить голубцами.

7. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Сочные и нежирные голубцы в духовке для обеда: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты