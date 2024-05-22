Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще и из овощей и бобовых. Стоит отметить, что очень вкусными и сытными будут также котлеты из чечевицы.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из чечевицы, с зеленью и морковью.

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Ингредиенты:

Чечевица – 500 г

Морковь большая – 2 шт.

Красивый пучок зеленого лука

Соль

Хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Помойте чечевицу и перебейте блендером.

2. Добавьте тертую морковь, соль, лук и специи, перемешайте.

3. Придайте им форму и обжарьте до готовности.

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