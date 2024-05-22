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Сочные котлеты без мяса: рассказываем, из чего приготовить
Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще и из овощей и бобовых. Стоит отметить, что очень вкусными и сытными будут также котлеты из чечевицы.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из чечевицы, с зеленью и морковью.
Ингредиенты:
- Чечевица – 500 г
- Морковь большая – 2 шт.
- Красивый пучок зеленого лука
- Соль
- Хмели-сунели
Способ приготовления:
1. Помойте чечевицу и перебейте блендером.
2. Добавьте тертую морковь, соль, лук и специи, перемешайте.
3. Придайте им форму и обжарьте до готовности.
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