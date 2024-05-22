Сочные котлеты без мяса: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сочные котлеты без мяса: рассказываем, из чего приготовить

Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще и из овощей и бобовых. Стоит отметить, что очень вкусными и сытными будут также котлеты из чечевицы. 

Вкусные котлеты из чечевицы

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из чечевицы, с зеленью и морковью. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • Чечевица – 500 г
  • Морковь большая – 2 шт.
  • Красивый пучок зеленого лука
  • Соль
  • Хмели-сунели

Способ приготовления: 

1. Помойте чечевицу и перебейте блендером. 

Чечевица для приготовления котлет

2. Добавьте тертую морковь, соль, лук и специи, перемешайте.

Основа для котлет

3. Придайте им форму и обжарьте до готовности. 

Готовые котлеты

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