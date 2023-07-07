Сочные котлеты из филе и кабачка за 15 минут: блюдо на перекус, обед и ужин

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Сочные котлеты из филе и кабачка за 15 минут: блюдо на перекус, обед и ужин

Котлеты из кабачков и куриного филе – идеальное блюдо на перекус, обед и ужин. Для того чтобы они были сочные, добавьте в фарш натертый лук, а для особого аромата дополните блюдо пикантными специями.

Фудблогер Алина Фуди (Alina FooDee) на своем канале в YouTube поделилась рецептом сочных котлет из филе и кабачка, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Рецепт котлет из филе и кабачка

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт
  • куриная грудка – 1 шт
  • укроп
  • сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
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  • мука – 1-2 ст. л.
  • лук – 1 шт
  • яйцо – 1 шт
  • соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Сначала помыть и натереть кабачок на крупной терке.

Котлеты из кабачка

2. Измельчить укроп и добавить к кабачкам.

3. Филе смолоть через мясорубку в фарш. Добавить в общую массу.

4. Также смолоть через мясорубку лук. Добавить в общую массу.

Из чего приготовить вкусные котлеты

5. Добавить в массу соль, перец, чеснок, яйцо и муку. Все тщательно перемешать.

Котлеты из кабачков и куриного филе

6. Из полученного фарша пожарить котлеты на сковороде. Готово!

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