Сочные котлеты из филе и кабачка за 15 минут: блюдо на перекус, обед и ужин
Котлеты из кабачков и куриного филе – идеальное блюдо на перекус, обед и ужин. Для того чтобы они были сочные, добавьте в фарш натертый лук, а для особого аромата дополните блюдо пикантными специями.
Фудблогер Алина Фуди (Alina FooDee) на своем канале в YouTube поделилась рецептом сочных котлет из филе и кабачка, которые вы приготовите всего за 15 минут.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт
- куриная грудка – 1 шт
- укроп
- сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
- мука – 1-2 ст. л.
- лук – 1 шт
- яйцо – 1 шт
- соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Сначала помыть и натереть кабачок на крупной терке.
2. Измельчить укроп и добавить к кабачкам.
3. Филе смолоть через мясорубку в фарш. Добавить в общую массу.
4. Также смолоть через мясорубку лук. Добавить в общую массу.
5. Добавить в массу соль, перец, чеснок, яйцо и муку. Все тщательно перемешать.
6. Из полученного фарша пожарить котлеты на сковороде. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: