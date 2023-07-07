Котлеты из кабачков и куриного филе – идеальное блюдо на перекус, обед и ужин. Для того чтобы они были сочные, добавьте в фарш натертый лук, а для особого аромата дополните блюдо пикантными специями.

Фудблогер Алина Фуди (Alina FooDee) на своем канале в YouTube поделилась рецептом сочных котлет из филе и кабачка, которые вы приготовите всего за 15 минут.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт

куриная грудка – 1 шт

укроп

сушеный чеснок – 0,5 ч. л.

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мука – 1-2 ст. л.

лук – 1 шт

яйцо – 1 шт

соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Сначала помыть и натереть кабачок на крупной терке.

2. Измельчить укроп и добавить к кабачкам.

3. Филе смолоть через мясорубку в фарш. Добавить в общую массу.

4. Также смолоть через мясорубку лук. Добавить в общую массу.

5. Добавить в массу соль, перец, чеснок, яйцо и муку. Все тщательно перемешать.

6. Из полученного фарша пожарить котлеты на сковороде. Готово!

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