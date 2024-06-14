Сочные котлеты из филе: рассказываем, какой овощ нужно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашние котлеты из филе

Куриные котлеты – отличное блюдо для обеда и ужина. Чтобы котлеты были сочными, в основу добавьте тертый кабачок или сырую морковь, твердый сыр. 

Домашние котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных куриных котлет с кабачком, которые очень быстро готовятся. 

Как приготовить котлеты из филе

Ингредиенты: 

  • филе – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 1-2 ст. л. 
  • яйцо – 1 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • чеснок – 1 зуб. 
  • специи 

Способ приготовления:

1. Филе, лук, чеснок и кабачок пропустите через мясорубку. 

Основа для фарша

2. Добавьте яйцо, специи и немного муки, перемешайте.

Приготовление котлет

3. Пожарьте котлеты с двух сторон.

Готовые котлеты

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