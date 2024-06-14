Куриные котлеты – отличное блюдо для обеда и ужина. Чтобы котлеты были сочными, в основу добавьте тертый кабачок или сырую морковь, твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных куриных котлет с кабачком, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

филе – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 1-2 ст. л.

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

специи

Способ приготовления:

1. Филе, лук, чеснок и кабачок пропустите через мясорубку.

2. Добавьте яйцо, специи и немного муки, перемешайте.

3. Пожарьте котлеты с двух сторон.

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