Сочные котлеты из филе: рассказываем, какой овощ нужно добавить в фарш
Куриные котлеты – отличное блюдо для обеда и ужина. Чтобы котлеты были сочными, в основу добавьте тертый кабачок или сырую морковь, твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных куриных котлет с кабачком, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- филе – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1-2 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- специи
Способ приготовления:
1. Филе, лук, чеснок и кабачок пропустите через мясорубку.
2. Добавьте яйцо, специи и немного муки, перемешайте.
3. Пожарьте котлеты с двух сторон.
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