Сочные котлеты из печени: что добавить вместо муки

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
450
Сочные котлеты из печени: что добавить вместо муки

Для того, чтобы приготовить сытные, диетические и бюджетные котлеты следует использовать печень. Такое мясо недорогое и жарится достаточно быстро. Блюдо получается очень ароматным и питательным. А для того, чтобы масса хорошо держала форму, следует измельчать все ингредиенты с помощью блендера. Также, вместо обычной муки, можно добавить смесь манки и овсяных хлопьев.

Идея приготовления печеночных котлет опубликована на странице annagru_cooking в Instagram.

Простой рецепт котлет из печени

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г

  • морковь – 1 шт

  • лук – 1 шт

Сочная печень для котлет
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  • яйца – 2 шт

  • соль, перец – по вкусу

  • овсяные хлопья – 3 ст.л

  • манка – 2 ст л

Жарение котлет из печени

Способ приготовления:

1. Лук и морковь почистить.

Как порезать быстро лук

2. Перебить в блендере вместе с печенью.

Масса для приготовления котлет

3. Добавить яйца, специи, овсяные хлопья и манку.

Морковь для приготовления котлет

4. Жарить на небольшом количестве растительного масла.

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