Для того, чтобы приготовить сытные, диетические и бюджетные котлеты следует использовать печень. Такое мясо недорогое и жарится достаточно быстро. Блюдо получается очень ароматным и питательным. А для того, чтобы масса хорошо держала форму, следует измельчать все ингредиенты с помощью блендера. Также, вместо обычной муки, можно добавить смесь манки и овсяных хлопьев.

Идея приготовления печеночных котлет опубликована на странице annagru_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

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яйца – 2 шт

соль, перец – по вкусу

овсяные хлопья – 3 ст.л

манка – 2 ст л

Способ приготовления:

1. Лук и морковь почистить.

2. Перебить в блендере вместе с печенью.

3. Добавить яйца, специи, овсяные хлопья и манку.

4. Жарить на небольшом количестве растительного масла.

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