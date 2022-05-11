Сочные котлеты из печени: что добавить вместо муки
Для того, чтобы приготовить сытные, диетические и бюджетные котлеты следует использовать печень. Такое мясо недорогое и жарится достаточно быстро. Блюдо получается очень ароматным и питательным. А для того, чтобы масса хорошо держала форму, следует измельчать все ингредиенты с помощью блендера. Также, вместо обычной муки, можно добавить смесь манки и овсяных хлопьев.
Идея приготовления печеночных котлет опубликована на странице annagru_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
куриная печень – 500 г
морковь – 1 шт
лук – 1 шт
яйца – 2 шт
соль, перец – по вкусу
овсяные хлопья – 3 ст.л
манка – 2 ст л
Способ приготовления:
1. Лук и морковь почистить.
2. Перебить в блендере вместе с печенью.
3. Добавить яйца, специи, овсяные хлопья и манку.
4. Жарить на небольшом количестве растительного масла.
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