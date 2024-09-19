Вместо классических котлет из фарша на обед можно приготовить котлеты по-киевски. Вы очень легко справитесь с таким блюдом в домашних условиях. Начинка внутри будет очень сочной, а сверху панировка хрустящей. Идеально подать в картофель, кашу или макароны.

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Идея приготовления сочной котлеты по-киевски для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Дианы с ником dianakoshman в Instagram. Добавьте овощной салат.

Ингредиенты:

масло

соль и специи

укроп

куриное филе

панировочные сухари

яйца

мука

чеснок

Способ приготовления:

1. К маслу добавить соль, укроп и, по желанию, чеснок.

2. Замотайте в пищевую пленку и отложите в холодильник.

3. Тем временем куриное филе разделить вдоль на две части и подсолить.

4. Внутрь положить кусочек масла.

5. Закрутить в рулетик вместе с пищевой пленкой и поставить в морозилку на 20 минут.

6. Далее обвалять в муке, яйцах и панировочных сухарях.

7. Поджарить во фритюре или в обычной сковородке.

8. Переложить в форму и выпекать еще 20 минут при температуре 180 градусов.

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