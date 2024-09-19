Сочные котлеты по-киевски для обеда: как вкусно приготовить культовое блюдо в домашних условиях
Вместо классических котлет из фарша на обед можно приготовить котлеты по-киевски. Вы очень легко справитесь с таким блюдом в домашних условиях. Начинка внутри будет очень сочной, а сверху панировка хрустящей. Идеально подать в картофель, кашу или макароны.
Идея приготовления сочной котлеты по-киевски для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Дианы с ником dianakoshman в Instagram. Добавьте овощной салат.
Ингредиенты:
- масло
- соль и специи
- укроп
- куриное филе
- панировочные сухари
- яйца
- мука
- чеснок
Способ приготовления:
1. К маслу добавить соль, укроп и, по желанию, чеснок.
2. Замотайте в пищевую пленку и отложите в холодильник.
3. Тем временем куриное филе разделить вдоль на две части и подсолить.
4. Внутрь положить кусочек масла.
5. Закрутить в рулетик вместе с пищевой пленкой и поставить в морозилку на 20 минут.
6. Далее обвалять в муке, яйцах и панировочных сухарях.
7. Поджарить во фритюре или в обычной сковородке.
8. Переложить в форму и выпекать еще 20 минут при температуре 180 градусов.
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