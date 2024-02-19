Сочные куриные фрикадельки с соусом: к макаронам, пюре и кашам
Куриное мясо может быть идеальной основой для приготовления вкусных отбивных, фрикаделек, котлет, салатов. Еще филе можно очень вкусно запекать, но чтобы оно не было сухим, кулинары советуют готовить его с сыром, овощами.
Кулинар Алик Мкртчян поделился в Instagram рецептом вкусных мясных фрикаделек с соусом из помидоров, жареного лука и специй.
Ингредиенты:
- Куриный фарш из голени и грудки – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Сметана 20% – 3 ст. л.
- Чеснок – 4 зуб.
- Прованские травы, соль, перец, зелень
- Топленое масло для жарки – 1 ст. л.
- Макароны любой формы – 250 г
Способ приготовления:
1. В куриный фарш добавьте соль, перец, прованские травы и хорошо перемешайте. Мокрыми руками сформируйте маленькие фрикадельки.
2. Нагрейте топленое масло и добавьте мелко нарезанный лук, обжарьте до золотисто-прозрачного цвета. На лук выложите фрикадельки, накройте крышкой и тушите 3-5 минут, чтобы фарш схватился.
3. Туда же добавьте мелко нарезанный без кожуры помидор, чеснок, зелень, соль, перец и прованские травы. Тушите на среднем огне под крышкой 7-8 минут, после добавьте сметану и перемешайте.
4. Предварительно отварите макароны и добавьте к соусу с фрикадельками. Перемешайте и тушите на медленном огне 2 минуты чтоб все соки вошли. Перед подачей посыпьте зеленью и семенами кунжута!
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