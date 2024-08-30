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Сочные куриные голени на сковороде: идеально приготовить для обеда к картофелю или каше
Куриные голени быстро готовятся и подходят абсолютно к любому гарниру. Потому такое мясо очень удобно сделать на обед. Для мягкости и сочности добавьте нежный сливочный соус.
Идея приготовления сочных куриных голеней в сливочном соусе опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Можно добавить свежий салат.
Ингредиенты:
- голени – 6 шт.
- сметана – 5 ст. л.
- чеснок – 4 зубца.
- кипятков – 150 г.
- соль, перец, приправа к курице
- укроп – по вкусу
- масло сливочное – 30 г.
- масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. К мясу добавить любимые специи.
2. Обжарить до золотистости под крышкой.
3. Смешать сметану, зелень, чеснок и кипяток.
4. Добавить в мясо.
5. Тушим под крышкой до готовности на медленном огне.
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