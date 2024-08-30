Куриные голени быстро готовятся и подходят абсолютно к любому гарниру. Потому такое мясо очень удобно сделать на обед. Для мягкости и сочности добавьте нежный сливочный соус.

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Идея приготовления сочных куриных голеней в сливочном соусе опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Можно добавить свежий салат.

Ингредиенты:

голени – 6 шт.

сметана – 5 ст. л.

чеснок – 4 зубца.

кипятков – 150 г.

соль, перец, приправа к курице

укроп – по вкусу

масло сливочное – 30 г.

масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. К мясу добавить любимые специи.

2. Обжарить до золотистости под крышкой.

3. Смешать сметану, зелень, чеснок и кипяток.

4. Добавить в мясо.

5. Тушим под крышкой до готовности на медленном огне.

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