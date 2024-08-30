Сочные куриные голени на сковороде: идеально приготовить для обеда к картофелю или каше

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
183
Сочные куриные голени на сковороде: идеально приготовить для обеда к картофелю или каше

Куриные голени быстро готовятся и подходят абсолютно к любому гарниру. Потому такое мясо очень удобно сделать на обед. Для мягкости и сочности добавьте нежный сливочный соус.

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Идея приготовления сочных куриных голеней в сливочном соусе опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Можно добавить свежий салат.

Сочные куриные голени на сковороде: идеально приготовить для обеда к картофелю или каше

Ингредиенты:

  • голени – 6 шт.
  • сметана – 5 ст. л.
  • чеснок – 4 зубца.
  • кипятков – 150 г.
  • соль, перец, приправа к курице
  • укроп – по вкусу
  • масло сливочное – 30 г.
  • масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сочные куриные голени на сковороде: идеально приготовить для обеда к картофелю или каше

1. К мясу добавить любимые специи.

Сочные куриные голени на сковороде: идеально приготовить для обеда к картофелю или каше

2. Обжарить до золотистости под крышкой.

Сочные куриные голени на сковороде: идеально приготовить для обеда к картофелю или каше

3. Смешать сметану, зелень, чеснок и кипяток.

Сочные куриные голени на сковороде: идеально приготовить для обеда к картофелю или каше

4. Добавить в мясо.

Сочные куриные голени на сковороде: идеально приготовить для обеда к картофелю или каше

5. Тушим под крышкой до готовности на медленном огне.

Сочные куриные голени на сковороде: идеально приготовить для обеда к картофелю или каше

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