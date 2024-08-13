Сочные куриные котлеты для обеда к гречке или макаронам: что добавить в фарш

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочные куриные котлеты для обеда к гречке или макаронам: что добавить в фарш

Если куриные котлеты получаются сухими, вы неправильно их готовите. Для сочности в фарш необходимо добавить несколько обычных компонентов. Также немаловажную роль играет технология жарки.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для обеда опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instagram. В фарш важно добавить твердый сыр и сметану.

Сочные куриные котлеты для обеда к гречке или макаронам: что добавить в фарш

Ингредиенты на 15 штук:

  • куриное филе – 500 г
  • лук – 100 г
  • твердый сыр – 100 г
  • сметана – 120 г
  • зелень
  • яйца – 2 шт.
  • соль и перец – по вкусу
  • мука – 80 г
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты для обеда к гречке или макаронам: что добавить в фарш

1. Филе, лук и сыр поочередно измельчить в блендере или мясорубке.

Сочные куриные котлеты для обеда к гречке или макаронам: что добавить в фарш

2. Добавить все остальные ингредиенты.

Сочные куриные котлеты для обеда к гречке или макаронам: что добавить в фарш

3. Отлично перемешать.

Сочные куриные котлеты для обеда к гречке или макаронам: что добавить в фарш

4. Сформировать котлеты.

5. Жарить на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны.

Сочные куриные котлеты для обеда к гречке или макаронам: что добавить в фарш

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