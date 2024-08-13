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Сочные куриные котлеты для обеда к гречке или макаронам: что добавить в фарш
Если куриные котлеты получаются сухими, вы неправильно их готовите. Для сочности в фарш необходимо добавить несколько обычных компонентов. Также немаловажную роль играет технология жарки.
Идея приготовления сочных куриных котлет для обеда опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instagram. В фарш важно добавить твердый сыр и сметану.
Ингредиенты на 15 штук:
- куриное филе – 500 г
- лук – 100 г
- твердый сыр – 100 г
- сметана – 120 г
- зелень
- яйца – 2 шт.
- соль и перец – по вкусу
- мука – 80 г
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Филе, лук и сыр поочередно измельчить в блендере или мясорубке.
2. Добавить все остальные ингредиенты.
3. Отлично перемешать.
4. Сформировать котлеты.
5. Жарить на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны.
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