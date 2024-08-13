Если куриные котлеты получаются сухими, вы неправильно их готовите. Для сочности в фарш необходимо добавить несколько обычных компонентов. Также немаловажную роль играет технология жарки.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для обеда опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instagram. В фарш важно добавить твердый сыр и сметану.

Ингредиенты на 15 штук:

куриное филе – 500 г

лук – 100 г

твердый сыр – 100 г

сметана – 120 г

зелень

яйца – 2 шт.

соль и перец – по вкусу

мука – 80 г

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Филе, лук и сыр поочередно измельчить в блендере или мясорубке.

2. Добавить все остальные ингредиенты.

3. Отлично перемешать.

4. Сформировать котлеты.

5. Жарить на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны.

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