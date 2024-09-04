Сочные куриные котлеты для сытного обеда: добавьте к мясу один особенный ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочные куриные котлеты для сытного обеда: добавьте к мясу один особенный ингредиент

Куриные котлеты – это идеальное блюдо для обеда. Можно выбрать любой гарнир и свежий салат. Но курица часто получается сухой. Поэтому к мясу необходимо непременно добавить один обычный и сезонный ингредиент.

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Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Размоченный хлеб прибавлять не нужно.

Сочные куриные котлеты для сытного обеда: добавьте к мясу один особенный ингредиент

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты для сытного обеда: добавьте к мясу один особенный ингредиент

1. Куриное филе и кабачок порезать кубиком.

2. Добавить яйца, муку, специи.

Сочные куриные котлеты для сытного обеда: добавьте к мясу один особенный ингредиент

3. Всё хорошо перемешать.

Сочные куриные котлеты для сытного обеда: добавьте к мясу один особенный ингредиент

4. Разогреть растительное масло.

Сочные куриные котлеты для сытного обеда: добавьте к мясу один особенный ингредиент

5. Выложить котлеты ложкой на сковороду.

Сочные куриные котлеты для сытного обеда: добавьте к мясу один особенный ингредиент

6. Жарить до золотистости с обеих сторон

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