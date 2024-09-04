Видео дня
Сочные куриные котлеты для сытного обеда: добавьте к мясу один особенный ингредиент
Куриные котлеты – это идеальное блюдо для обеда. Можно выбрать любой гарнир и свежий салат. Но курица часто получается сухой. Поэтому к мясу необходимо непременно добавить один обычный и сезонный ингредиент.
Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Размоченный хлеб прибавлять не нужно.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 1 ст.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе и кабачок порезать кубиком.
2. Добавить яйца, муку, специи.
3. Всё хорошо перемешать.
4. Разогреть растительное масло.
5. Выложить котлеты ложкой на сковороду.
6. Жарить до золотистости с обеих сторон
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: