Куриные котлеты – это идеальное блюдо для обеда. Можно выбрать любой гарнир и свежий салат. Но курица часто получается сухой. Поэтому к мясу необходимо непременно добавить один обычный и сезонный ингредиент.

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Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Размоченный хлеб прибавлять не нужно.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 1 ст.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и кабачок порезать кубиком.

2. Добавить яйца, муку, специи.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Разогреть растительное масло.

5. Выложить котлеты ложкой на сковороду.

6. Жарить до золотистости с обеих сторон

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