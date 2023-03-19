Котлеты из куриного фарша или филе – идеальный вариант, если вы хотите приготовить диетическое и вкусное блюдо. Особенно вкусно такие котлеты дополнить овощами и хлебом, чтобы они были более сочные и нежные.

В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт сочных куриных котлет с овощами.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500-600 г

батон – 1\4 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

яйца – 1 шт

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец, орегано

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Дополнительно можно использовать 1 ст.л. л. панировочных сухарей, если фарш слишком влажный.

Способ приготовления:

1. Хлеб замочить в воде или молоке на время, после чего хорошо отжать от жидкости.

2. Морковь, чеснок и лук натереть на терке.

3. Смешать хлеб, овощи, фарш, яйцо и специи. Тщательно перемешать.

4. Сформировать и пожарить котлеты.

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