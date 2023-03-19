Сочные куриные котлеты: как приготовить вкусное блюдо и что добавить в фарш

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Сочные куриные котлеты: как приготовить вкусное блюдо и что добавить в фарш

Котлеты из куриного фарша или филе – идеальный вариант, если вы хотите приготовить диетическое и вкусное блюдо. Особенно вкусно такие котлеты дополнить овощами и хлебом, чтобы они были более сочные и нежные.

В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт сочных куриных котлет с овощами.

Рецепт котлет из куриного фарша

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500-600 г
  • батон – 1\4 шт
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • яйца – 1 шт
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль, перец, орегано
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Дополнительно можно использовать 1 ст.л. л. панировочных сухарей, если фарш слишком влажный.

Способ приготовления:

1. Хлеб замочить в воде или молоке на время, после чего хорошо отжать от жидкости.

Котлеты из куриного фарша

2. Морковь, чеснок и лук натереть на терке.

3. Смешать хлеб, овощи, фарш, яйцо и специи. Тщательно перемешать.

Сочные куриные котлеты

4. Сформировать и пожарить котлеты.

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