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Сочные куриные котлеты: как приготовить вкусное блюдо и что добавить в фарш
Котлеты из куриного фарша или филе – идеальный вариант, если вы хотите приготовить диетическое и вкусное блюдо. Особенно вкусно такие котлеты дополнить овощами и хлебом, чтобы они были более сочные и нежные.
В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт сочных куриных котлет с овощами.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500-600 г
- батон – 1\4 шт
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- яйца – 1 шт
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец, орегано
Дополнительно можно использовать 1 ст.л. л. панировочных сухарей, если фарш слишком влажный.
Способ приготовления:
1. Хлеб замочить в воде или молоке на время, после чего хорошо отжать от жидкости.
2. Морковь, чеснок и лук натереть на терке.
3. Смешать хлеб, овощи, фарш, яйцо и специи. Тщательно перемешать.
4. Сформировать и пожарить котлеты.
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