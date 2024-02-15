Сочные куриные рулетики для сытного обеда: мясо не будет сухим
Из обыкновенного куриного филе можно приготовить полноценный обед. Но очень важно сделать мясо сочным. Поэтому лучшим решением будет сделать куриные рулетики с сыром в беконе.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с сыром в беконе опубликована на странице фудблогера Екатерины Шеветовской (shevetovskaya) в Instagram. Запекается максимум 25 минут.
Ингредиенты:
- филе курицы – 2 шт
- творог – 100-150 г
- плавленый – 80 г
- сметана – 1 ст.л
- бекон – 100 г
- чеснок – 2 зубчика
- укроп
- соль, перец, паприка
Способ приготовления:
1. Филе курицы разрезаем на три части и немного отбить.
2. Добавить соль, перец, паприку и масло с двух сторон и оставить мариноваться на 30 минут.
3. Для начинки смешать плавленый сыр или сливочный, сметану, укроп и чеснок.
4. Твердый сыр нарезать на 6 брусочков.
5. Сформировать рулетики: на филе выложить начинку, затем сыр, завернуть в рулет и обернуть беконом.
6. Выложить рулетики в форму для запекания и сверху присыпать тертым сыром.
7. Выпекать при температуре 220 градусов 20-25 минут.
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