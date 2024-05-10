Вместо классических отбивных из куриного филе можно приготовить сытные рулетики. Для них нужно выбрать вкусную сочную начинку. На этот случай отлично подходят морковь и сыр.

Идея приготовления элементарных рулетиков с морковью и сыром опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Также добавьте измельченную зелень.

Ингредиенты:

филе куриное – 600 г

морковь – 1-2 шт.

сыр твердый – 100+100 г

сметана – 3-4 ст.л.

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соль, специи, зелень – по вкусу

масло для смазки формы – 5 г

Способ приготовления:

1. Филе разрезать на средние куски, отбить, добавить соль и любимые специи.

2. Для начинки смешать тертую морковь и творог, зелень, сметану, соль.

3. Выложить начинку.

4. Завернуть мясо в рулетики.

5. При необходимости края скрепить зубочистками.

6. Отправить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 190 градусов.

7. Посыпать сыром и зеленью, отправить в духовку еще на 5 минут.

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