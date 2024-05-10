Сочные куриные рулетики в духовке: как вкусно приготовить филе

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочные куриные рулетики в духовке: как вкусно приготовить филе

Вместо классических отбивных из куриного филе можно приготовить сытные рулетики. Для них нужно выбрать вкусную сочную начинку. На этот случай отлично подходят морковь и сыр.

Идея приготовления элементарных рулетиков с морковью и сыром опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Также добавьте измельченную зелень.

Сочные куриные рулетики в духовке: как вкусно приготовить филе

Ингредиенты:

  • филе куриное – 600 г
  • морковь – 1-2 шт.
  • сыр твердый – 100+100 г
  • сметана – 3-4 ст.л.
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  • соль, специи, зелень – по вкусу
  • масло для смазки формы – 5 г

Способ приготовления:

Сочные куриные рулетики в духовке: как вкусно приготовить филе

1. Филе разрезать на средние куски, отбить, добавить соль и любимые специи.

Сочные куриные рулетики в духовке: как вкусно приготовить филе

2. Для начинки смешать тертую морковь и творог, зелень, сметану, соль.

3. Выложить начинку.

Сочные куриные рулетики в духовке: как вкусно приготовить филе

4. Завернуть мясо в рулетики.

5. При необходимости края скрепить зубочистками.

Сочные куриные рулетики в духовке: как вкусно приготовить филе

6. Отправить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 190 градусов.

7. Посыпать сыром и зеленью, отправить в духовку еще на 5 минут.

Сочные куриные рулетики в духовке: как вкусно приготовить филе

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