Сочные куриные рулетики в духовке: как вкусно приготовить филе
Вместо классических отбивных из куриного филе можно приготовить сытные рулетики. Для них нужно выбрать вкусную сочную начинку. На этот случай отлично подходят морковь и сыр.
Идея приготовления элементарных рулетиков с морковью и сыром опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Также добавьте измельченную зелень.
Ингредиенты:
- филе куриное – 600 г
- морковь – 1-2 шт.
- сыр твердый – 100+100 г
- сметана – 3-4 ст.л.
- соль, специи, зелень – по вкусу
- масло для смазки формы – 5 г
Способ приготовления:
1. Филе разрезать на средние куски, отбить, добавить соль и любимые специи.
2. Для начинки смешать тертую морковь и творог, зелень, сметану, соль.
3. Выложить начинку.
4. Завернуть мясо в рулетики.
5. При необходимости края скрепить зубочистками.
6. Отправить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 190 градусов.
7. Посыпать сыром и зеленью, отправить в духовку еще на 5 минут.
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