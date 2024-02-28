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Сочные куриные тефтели к рису или картофельному пюре: идеально для обеда
Вместо биточков или мясных котлет приготовьте быстрые тефтели. Они отлично подходят для и к картофельному пюре, и к рису, и к гречке. Именно то, что нужно для обеда.
Идея приготовления куриных тефтелей на обед к рису или картофелю опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instgaram. Тушятся прямо на сковороде.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1 луковица
- соль, специи
- масло – для жарки
- 250 мл куриного бульона
- 100 г сливок
Способ приготовления:
1. В куриный фарш натереть лук, добавить соль и специи.
2. Сформировать тефтели и обжарить со всех сторон, используя растительное масло.
3. Выложить тефтели из сковороды в отдельную емкость.
4. Вылить бульон и сливки в сковороду.
5. Когда закипит – добавить куриные тефтели.
6. Готовить 15 минут.
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