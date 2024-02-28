Сочные куриные тефтели к рису или картофельному пюре: идеально для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
294
Сочные куриные тефтели к рису или картофельному пюре: идеально для обеда

Вместо биточков или мясных котлет приготовьте быстрые тефтели. Они отлично подходят для и к картофельному пюре, и к рису, и к гречке. Именно то, что нужно для обеда.

Идея приготовления куриных тефтелей на обед к рису или картофелю опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instgaram. Тушятся прямо на сковороде.

Сочные куриные тефтели к рису или картофельному пюре: идеально для обеда

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 1 луковица
  • соль, специи
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  • масло – для жарки
  • 250 мл куриного бульона
  • 100 г сливок

Способ приготовления:

Сочные куриные тефтели к рису или картофельному пюре: идеально для обеда

1. В куриный фарш натереть лук, добавить соль и специи.

2. Сформировать тефтели и обжарить со всех сторон, используя растительное масло.

Сочные куриные тефтели к рису или картофельному пюре: идеально для обеда

3. Выложить тефтели из сковороды в отдельную емкость.

Сочные куриные тефтели к рису или картофельному пюре: идеально для обеда

4. Вылить бульон и сливки в сковороду.

Сочные куриные тефтели к рису или картофельному пюре: идеально для обеда

5. Когда закипит – добавить куриные тефтели.

6. Готовить 15 минут.

Сочные куриные тефтели к рису или картофельному пюре: идеально для обеда

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