Вместо биточков или мясных котлет приготовьте быстрые тефтели. Они отлично подходят для и к картофельному пюре, и к рису, и к гречке. Именно то, что нужно для обеда.

Идея приготовления куриных тефтелей на обед к рису или картофелю опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instgaram. Тушятся прямо на сковороде.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

1 луковица

соль, специи

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масло – для жарки

250 мл куриного бульона

100 г сливок

Способ приготовления:

1. В куриный фарш натереть лук, добавить соль и специи.

2. Сформировать тефтели и обжарить со всех сторон, используя растительное масло.

3. Выложить тефтели из сковороды в отдельную емкость.

4. Вылить бульон и сливки в сковороду.

5. Когда закипит – добавить куриные тефтели.

6. Готовить 15 минут.

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