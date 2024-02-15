Голубцы в классическом варианте готовятся с капустой, мясной, рисовой, картофельной, грибной начинкой. В ленивом варианте можно готовить голубцы с мелко нарезанной капустой, которую можно просто добавить в фарш.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов с капустой, томатным соусом.

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Ингредиенты:

Фарш из свинины – 500 г

Капуста пол головки (средняя по размеру)

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Рис вареный – 1 стакан

Соль, перец – по вкусу

Заливка:

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Домашний томат – 700 мл (томатная паста, ее нужно смешать со сметаной 1:1 и 1 стаканом воды)

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте рис, яйцо, порезанную капусту, зажарку из моркови и лука, специи, перемешайте.

2. Сформируйте руками голубцы, обжарьте с двух сторон.

3. Заливка: поджарьте лук с морковью, влейте соус.

4. После переложите голубцы в заливку и тушите.

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