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Сочные ленивые голубцы на сковороде: рецепт сытного и вкусного блюда
Голубцы в классическом варианте готовятся с капустой, мясной, рисовой, картофельной, грибной начинкой. В ленивом варианте можно готовить голубцы с мелко нарезанной капустой, которую можно просто добавить в фарш.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов с капустой, томатным соусом.
Ингредиенты:
- Фарш из свинины – 500 г
- Капуста пол головки (средняя по размеру)
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Рис вареный – 1 стакан
- Соль, перец – по вкусу
Заливка:
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Домашний томат – 700 мл (томатная паста, ее нужно смешать со сметаной 1:1 и 1 стаканом воды)
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте рис, яйцо, порезанную капусту, зажарку из моркови и лука, специи, перемешайте.
2. Сформируйте руками голубцы, обжарьте с двух сторон.
3. Заливка: поджарьте лук с морковью, влейте соус.
4. После переложите голубцы в заливку и тушите.
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