Сочные ленивые голубцы на сковороде: рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Сочные ленивые голубцы на сковороде: рецепт сытного и вкусного блюда

Голубцы в классическом варианте готовятся с капустой, мясной, рисовой, картофельной, грибной начинкой. В ленивом варианте можно готовить голубцы с мелко нарезанной капустой, которую можно просто добавить в фарш. 

Домашние сочные голубцы

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов с капустой, томатным соусом. 

Рецепт голубцов
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Ингредиенты: 

  • Фарш из свинины – 500 г
  • Капуста пол головки (средняя по размеру)
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт. 
  • Яйца – 2 шт. 
  • Рис вареный – 1 стакан
  • Соль, перец – по вкусу

Заливка:

  • Лук – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Домашний томат – 700 мл (томатная паста, ее нужно смешать со сметаной 1:1 и 1 стаканом воды)

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте рис, яйцо, порезанную капусту, зажарку из моркови и лука, специи, перемешайте.

Фарш для голубцов

2. Сформируйте руками голубцы, обжарьте с двух сторон. 

Голубцы из фарша с капустой

3. Заливка: поджарьте лук с морковью, влейте соус. 

Заливка для голубцов

4. После переложите голубцы в заливку и тушите. 

Готовые голубцы

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