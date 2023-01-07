Рулетики – это идеальная закуска для любого празднования. Для начинки можно выбрать любые любимые продукты. Но для сочности и яркого вкуса следует добавить сливочное масло и сыр.

Идея приготовления праздничных мясных рулетиков опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram.

Ингредиенты:

500 г филе (курица или свинина)

соль, перец

50 г сливочного масла + 20 г зелени

10 г масла для жарки

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мука для обрушения

30 г твердого сыра

Ингредиенты для сливочного соуса:

300 мл воды

3 ст.л сметаны

зубчик чеснока

1 ст.л муки

соль

Способ приготовления:

1. Для рецепта подойдет любое филе. Только куриөу и индейку готовим 25 минут, а свинину или говядину – 35-40 минут.

2. Куриное филе разрезать на две половины, отбить с обеих сторон.

3. Присыпаем солью, перцем. Смешиваем масло с зеленью и смазываем куриное филе. Выкладываем маленький кусочек твердого сыра и скручиваем плотный рулетик, который обваливаем в муке.

4. Обжариваем на растительном масле по 2 минуты со всех сторон.

5. Смешиваем все ингредиенты для соуса: воду, сметану, муку, давленый чеснок, соль. Переливаем в сковороду и на минимальном огне тушим 20-25 минут, время от времени опрокидывая пальчики, чтобы не прилипли ко дну. В конце для подачи присыпьте зеленью.

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