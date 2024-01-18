Сочные мясные тефтели из куриного мяса: готовятся с соусом
Мясные тефтели – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из любого мяса и даже гречки и риса. Чтобы они были сочными, готовьте их с соусами.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом сочных тефтелей и куриного фарша, с луком и в грибном соусе.
Ингредиенты:
Ингредиенты для тефтелей:
- Куриный фарш – 800 г
- Большая луковица – 1/2 (2 часть для соуса)
- Яйца – 2 шт.
- Панировочные сухари – 100 г
- Немного молока
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- Грибы – 500 г
- Вторая половинка лука
- Сливки 10% – 500 г
- Мука – 4 ст. л.
- Немного воды
- Петрушка
- Сливочное масло
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, яйца, сухари, соль, перец и хорошо перемешать. Добавьте немного молока и оставьте на 10 минут.
2. Нарежьте слайсами грибы.
3. Сформуйте тефтели (для удобства наденьте перчатки и смажьте их маслом, чтобы фарш не прилипал) и выложите их на пергаментную бумагу. Поставьте в духовку, разогретую до 180 г, на 25 минут.
4. В сковороду добавьте сливочное масло и обжарьте на нем лук с грибами. Влейте сливки, немного воды, добавьте муку и соль по вкусу.
5. Переложите тефтели и готовьте еще 10 минут. В конце добавить мелко нарубленную петрушку.
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