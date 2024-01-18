Сочные мясные тефтели из куриного мяса: готовятся с соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Сочные мясные тефтели из куриного мяса: готовятся с соусом

Мясные тефтели – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из любого мяса и даже гречки и риса. Чтобы они были сочными, готовьте их с соусами.

Тефтели с соусом

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом сочных тефтелей и куриного фарша, с луком и в грибном соусе.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

Ингредиенты для тефтелей:

  • Куриный фарш – 800 г
  • Большая луковица – 1/2 (2 часть для соуса)
  • Яйца – 2 шт.
  • Панировочные сухари – 100 г
  • Немного молока
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • Грибы – 500 г
  • Вторая половинка лука
  • Сливки 10% – 500 г
  • Мука – 4 ст. л.
  • Немного воды
  • Петрушка
  • Сливочное масло
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, яйца, сухари, соль, перец и хорошо перемешать. Добавьте немного молока и оставьте на 10 минут.

Фарш для блюда

2. Нарежьте слайсами грибы.

Сырые грибы

3. Сформуйте тефтели (для удобства наденьте перчатки и смажьте их маслом, чтобы фарш не прилипал) и выложите их на пергаментную бумагу.  Поставьте в духовку, разогретую до 180 г, на 25 минут.

Приготовление тефтелей

4. В сковороду добавьте сливочное масло и обжарьте на нем лук с грибами. Влейте сливки, немного воды, добавьте муку и соль по вкусу.

Приготовление блюда

5. Переложите тефтели и готовьте еще 10 минут. В конце добавить мелко нарубленную петрушку.

Готовые тефтели

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