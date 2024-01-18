Мясные тефтели – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из любого мяса и даже гречки и риса. Чтобы они были сочными, готовьте их с соусами.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом сочных тефтелей и куриного фарша, с луком и в грибном соусе.

Видео дня

Ингредиенты:

Ингредиенты для тефтелей:

Куриный фарш – 800 г

Большая луковица – 1/2 (2 часть для соуса)

Яйца – 2 шт.

Панировочные сухари – 100 г

Немного молока

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

Грибы – 500 г

Вторая половинка лука

Сливки 10% – 500 г

Мука – 4 ст. л.

Немного воды

Петрушка

Сливочное масло

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, яйца, сухари, соль, перец и хорошо перемешать. Добавьте немного молока и оставьте на 10 минут.

2. Нарежьте слайсами грибы.

3. Сформуйте тефтели (для удобства наденьте перчатки и смажьте их маслом, чтобы фарш не прилипал) и выложите их на пергаментную бумагу. Поставьте в духовку, разогретую до 180 г, на 25 минут.

4. В сковороду добавьте сливочное масло и обжарьте на нем лук с грибами. Влейте сливки, немного воды, добавьте муку и соль по вкусу.

5. Переложите тефтели и готовьте еще 10 минут. В конце добавить мелко нарубленную петрушку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: