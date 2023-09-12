Отбивные можно готовить из любого мяса, а также из печени и даже грибов. Для того, чтобы они были мягкими, выбирайте для этого лучше куриное филе и добавьте ананасы и запекайте в духовке, так они будут очень сочными.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом сочных отбивных с ананасом и майонезом, которые будут очень мягкими.

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Ингредиенты:

Для отбивных:

куриное филе – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

соль, перец – по вкусу

яйцо и мука

Соус:

сметана, йогурт – 2 ст. л. + горчица в зернах – 1 ч. л.

Дополнительно:

консервированный ананас

сыр

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте, отбейте, заправьте специями и чесноком. Оставьте мариноваться 1 час.

2. Далее обваляйте в муке и яйце, жарьте до готовности.

3. Выложите отбивные на пергамент, смажьте соусом, посыпьте мелко нарезанным ананасом и сыром.

Запекайте 10-15 минут при 190 С.

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