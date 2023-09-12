Сочные отбивные с ананасом: рецепт блюда по-новому
Отбивные можно готовить из любого мяса, а также из печени и даже грибов. Для того, чтобы они были мягкими, выбирайте для этого лучше куриное филе и добавьте ананасы и запекайте в духовке, так они будут очень сочными.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом сочных отбивных с ананасом и майонезом, которые будут очень мягкими.
Ингредиенты:
Для отбивных:
- куриное филе – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- соль, перец – по вкусу
- яйцо и мука
Соус:
сметана, йогурт – 2 ст. л. + горчица в зернах – 1 ч. л.
Дополнительно:
- консервированный ананас
- сыр
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте, отбейте, заправьте специями и чесноком. Оставьте мариноваться 1 час.
2. Далее обваляйте в муке и яйце, жарьте до готовности.
3. Выложите отбивные на пергамент, смажьте соусом, посыпьте мелко нарезанным ананасом и сыром.
Запекайте 10-15 минут при 190 С.
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