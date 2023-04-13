Сочные, мягкие и нежные свиные ребра – идеальная мясная закуска на праздничный стол. Готовить их можно в духовке и на сковороде, а также в разных маринадах – соевом, медовом, горчичном и даже в пиве, а также со специями.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом сочных ребрышек в красном вине, которые вы легко запечете в духовке.

Ингредиенты:

корейка – от 1,5 кг

соль – 1-1,5 ч. л.

специи к мясу – 2 ч. л.

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оливковое масло – 3-4 ч. л.

красное сухое вино – 200 мл

Способ приготовления:

1. Почистить мясо от жира и прожилок, сделать глубокие надрезы. Положить в форму для выпечки.

2. Посыпать мясо солью и специями с обеих сторон, хорошо все растереть. Полить растительным маслом и накрыть тару, оставить мариноваться в таком виде в холодильнике на 1 сутки.

3. Маринованные ребра достать из холодильника и полить вином. Поставить запекать мясо при температуре 180 градусов 80-90 минут. В процессе можно доставать мясо и поливать его вином из посуды.

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