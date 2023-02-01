Свиные ребрышки – это вкуснейшее мясное блюдо. И для того, чтобы они не получились сухими и твердыми, для них следует обязательно приготовить удачный маринад.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных ребрышек по-канадски. Маринад для блюда готовят на основе соевого соуса, кетчупа, яблочного пюре и пряных специй. Ребрышки получаются очень сочные и ароматные.

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Ингредиенты:

свиные ребрышки – 1 кг

соевый соус – 3 ст. л.

коричневый сахар – 1 ст. л.

кетчуп – 80 г

сушеный чеснок – 0,5-1 ч. л.

паприка – 0,5 ч. л.

корица – 0,5 ч. л. без горки

яблочное пюре – 80 г

черный молотый перец, соль

сок лимона – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Ребрышки порезать на куски и добавить к ним соевый соус, яблочное пюре, кетчуп, коричневый сахар, сушеный чеснок, корицу, паприку, перец и соль. Перемешать.

2. Сбрызнуть мясо лимонным соком и оставить мариноваться на 2-3 часа.

3. После этого выложить мясо в смазанную форму. Запекать при температуре 200 градусов 1-1,5 часа. Мясо в процессе выпечки нужно периодически переворачивать.

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