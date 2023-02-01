Сочные ребрышки по-канадски: рецепт вкуснейшего маринада
Свиные ребрышки – это вкуснейшее мясное блюдо. И для того, чтобы они не получились сухими и твердыми, для них следует обязательно приготовить удачный маринад.
Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных ребрышек по-канадски. Маринад для блюда готовят на основе соевого соуса, кетчупа, яблочного пюре и пряных специй. Ребрышки получаются очень сочные и ароматные.
Ингредиенты:
- свиные ребрышки – 1 кг
- соевый соус – 3 ст. л.
- коричневый сахар – 1 ст. л.
- кетчуп – 80 г
- сушеный чеснок – 0,5-1 ч. л.
- паприка – 0,5 ч. л.
- корица – 0,5 ч. л. без горки
- яблочное пюре – 80 г
- черный молотый перец, соль
- сок лимона – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Ребрышки порезать на куски и добавить к ним соевый соус, яблочное пюре, кетчуп, коричневый сахар, сушеный чеснок, корицу, паприку, перец и соль. Перемешать.
2. Сбрызнуть мясо лимонным соком и оставить мариноваться на 2-3 часа.
3. После этого выложить мясо в смазанную форму. Запекать при температуре 200 градусов 1-1,5 часа. Мясо в процессе выпечки нужно периодически переворачивать.
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