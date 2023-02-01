Сочные ребрышки по-канадски: рецепт вкуснейшего маринада

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Сочные ребрышки по-канадски: рецепт вкуснейшего маринада

Свиные ребрышки – это вкуснейшее мясное блюдо. И для того, чтобы они не получились сухими и твердыми, для них следует обязательно приготовить удачный маринад.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных ребрышек по-канадски. Маринад для блюда готовят на основе соевого соуса, кетчупа, яблочного пюре и пряных специй. Ребрышки получаются очень сочные и ароматные.

Рецепт запеченных ребрышек по-канадски в духовке
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Ингредиенты:

  • свиные ребрышки – 1 кг
  • соевый соус – 3 ст. л.
  • коричневый сахар – 1 ст. л.
  • кетчуп – 80 г
  • сушеный чеснок – 0,5-1 ч. л.
  • паприка – 0,5 ч. л.
  • корица – 0,5 ч. л. без горки
  • яблочное пюре – 80 г
  • черный молотый перец, соль
  • сок лимона – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Ребрышки порезать на куски и добавить к ним соевый соус, яблочное пюре, кетчуп, коричневый сахар, сушеный чеснок, корицу, паприку, перец и соль. Перемешать.

Как вкусно запечь ребрышки в духовке

2. Сбрызнуть мясо лимонным соком и оставить мариноваться на 2-3 часа.

Ребрышки по-канадски

3. После этого выложить мясо в смазанную форму. Запекать при температуре 200 градусов 1-1,5 часа. Мясо в процессе выпечки нужно периодически переворачивать.

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