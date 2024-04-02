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Сочные рубленные котлеты без муки: чем заменить главный ингредиент
Рубленные котлеты – идеальное блюдо для сытного обеда и даже ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в блюдо майонез и вместо муки крахмал.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочных и вкусных рубленных котлет, которые готовятся без муки.
Ингредиенты:
- 1 филе (+-400 г)
- 1 яйцо
- сушеный чеснок и петрушка
- 1 ст. л. крахмала
- 2 ст. л. майонеза
Способ приготовления:
1. Филе порежьте кубиком.
2. Добавьте яйцо, крахмал, майонез и специи, перемешайте.
3. Пожарьте на сковороде.
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