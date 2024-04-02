Рубленные котлеты – идеальное блюдо для сытного обеда и даже ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в блюдо майонез и вместо муки крахмал.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочных и вкусных рубленных котлет, которые готовятся без муки.

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Ингредиенты:

1 филе (+-400 г)

1 яйцо

сушеный чеснок и петрушка

1 ст. л. крахмала

2 ст. л. майонеза

Способ приготовления:

1. Филе порежьте кубиком.

2. Добавьте яйцо, крахмал, майонез и специи, перемешайте.

3. Пожарьте на сковороде.

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