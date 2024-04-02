Сочные рубленные котлеты без муки: чем заменить главный ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
150
Рецепт котлет

Рубленные котлеты – идеальное блюдо для сытного обеда и даже ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в блюдо майонез и вместо муки крахмал. 

Домашние рубленные котлеты

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочных и вкусных рубленных котлет, которые готовятся без муки. 

Рецепт котлет
Видео дня

Ингредиенты: 

  • 1 филе (+-400 г)
  • 1 яйцо
  • сушеный чеснок и петрушка 
  • 1 ст. л. крахмала
  • 2 ст. л. майонеза

Способ приготовления: 

1. Филе порежьте кубиком. 

Филе для котлет

2. Добавьте яйцо, крахмал, майонез и специи, перемешайте.

Основа для котлет

3. Пожарьте на сковороде.

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты