Сочные рубленные котлеты для ужина: что обязательно нужно добавить в основу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние котлеты из филе

Рубленные котлеты можно готовить из куриного филе и рыбы. Для того, чтобы они были сочными, можно добавить овощи.

Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленых котлет с луком, специями и мукой.

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 1 лук
  • 3 ст. л. сметаны
  • 1 ст. л. майонеза
  • 2 яйца
  • 4 ст. л. муки
  • соль, перец, паприка, копченая паприка
  • масло для жарки

Дополенительно:

  • тертый сыр
  • консервированная кукуруза

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелким кубиком куриное филе, лук и смешайте все выше указанные, добавьте специи и пряности, перемешайте.

Фарш для котлет

2. Жарьте котлеты на хорошо разогретом масле по 5-7 мин с каждой стороны на среднем огне.

Сколько жарить котлеты

3. Выложите на бумажную салфетку.

Готовые котлеты

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