Рубленные котлеты можно готовить из куриного филе и рыбы. Для того, чтобы они были сочными, можно добавить овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленых котлет с луком, специями и мукой.

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Ингредиенты:

2 куриных филе

1 лук

3 ст. л. сметаны

1 ст. л. майонеза

2 яйца

4 ст. л. муки

соль, перец, паприка, копченая паприка

масло для жарки

Дополенительно:

тертый сыр

консервированная кукуруза

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелким кубиком куриное филе, лук и смешайте все выше указанные, добавьте специи и пряности, перемешайте.

2. Жарьте котлеты на хорошо разогретом масле по 5-7 мин с каждой стороны на среднем огне.

3. Выложите на бумажную салфетку.

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