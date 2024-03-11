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Сочные рубленные котлеты для ужина: что обязательно нужно добавить в основу
Рубленные котлеты можно готовить из куриного филе и рыбы. Для того, чтобы они были сочными, можно добавить овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленых котлет с луком, специями и мукой.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 1 лук
- 3 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. майонеза
- 2 яйца
- 4 ст. л. муки
- соль, перец, паприка, копченая паприка
- масло для жарки
Дополенительно:
- тертый сыр
- консервированная кукуруза
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелким кубиком куриное филе, лук и смешайте все выше указанные, добавьте специи и пряности, перемешайте.
2. Жарьте котлеты на хорошо разогретом масле по 5-7 мин с каждой стороны на среднем огне.
3. Выложите на бумажную салфетку.
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