Куриные котлеты можно готовить по-разному – с сыром, с зеленью, панировочными сухарями. А еще можно делать рубленные котлеты, с твердым сыром.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленых котлет, с твердым сыром, сметаной, укропом.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Сыр – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Мука – 3 ст. л.

Укроп

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе и сыр нарежьте кубиками и мелко нарезаный укроп.

2. Смешайте все ингредиенты и сформируйте влажными руками котлеты.

3. Сформируйте котлеты, обжарьте на среднем огне под крышкой с двух сторон.

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