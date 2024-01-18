Сочные рубленные котлеты для ужина: готовятся с сыром и сметаной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рубленые котлеты

Куриные котлеты можно готовить по-разному – с сыром, с зеленью, панировочными сухарями. А еще можно делать рубленные котлеты, с твердым сыром. 

Куриные котлеты

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленых котлет, с твердым сыром, сметаной, укропом.

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Сыр – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Укроп
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе и сыр нарежьте кубиками и мелко нарезаный укроп.

Филе с сыром для приготовления котлет

2. Смешайте все ингредиенты и сформируйте влажными руками котлеты.

Приготовление котлет

3. Сформируйте котлеты, обжарьте на среднем огне под крышкой с двух сторон.

Готовые котлеты

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