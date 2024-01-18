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Сочные рубленные котлеты для ужина: готовятся с сыром и сметаной
Куриные котлеты можно готовить по-разному – с сыром, с зеленью, панировочными сухарями. А еще можно делать рубленные котлеты, с твердым сыром.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленых котлет, с твердым сыром, сметаной, укропом.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Сыр – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Мука – 3 ст. л.
- Укроп
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе и сыр нарежьте кубиками и мелко нарезаный укроп.
2. Смешайте все ингредиенты и сформируйте влажными руками котлеты.
3. Сформируйте котлеты, обжарьте на среднем огне под крышкой с двух сторон.
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