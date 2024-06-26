Рубленные котлеты могут быть отличным блюдо для сытного и быстрого ужина. Для того, чтобы котлеты не распадались и держали форму, кулинары советуют добавлять в основу сырые овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и простых в приготовлении рубленных котлет с брокколи.

Ингредиенты:

куриное филе 1 шт.

брокколи 300 г.

яйца 2 шт.

соль, чеснок

мука 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко куриное филе, брокколи, добавьте яйца, специи и муку.

2. Все перемешайте и выложите по 1 ст.л. на сковороде, обжарьте с двух сторон до золотистости.

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