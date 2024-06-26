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Сочные рубленные котлеты с брокколи: рецепт блюда для ужина
Рубленные котлеты могут быть отличным блюдо для сытного и быстрого ужина. Для того, чтобы котлеты не распадались и держали форму, кулинары советуют добавлять в основу сырые овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и простых в приготовлении рубленных котлет с брокколи.
Ингредиенты:
- куриное филе 1 шт.
- брокколи 300 г.
- яйца 2 шт.
- соль, чеснок
- мука 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко куриное филе, брокколи, добавьте яйца, специи и муку.
2. Все перемешайте и выложите по 1 ст.л. на сковороде, обжарьте с двух сторон до золотистости.
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