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Сочные рубленные котлеты с кабачком: секрет и рецепт вкусного блюда
Котлеты – одно из самых вкусных, простых и сытных блюд, которые можно готовить из мяса, печени, рыбы, а также бобовых, риса, гречки, крабовых палочек. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу сырые овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с кабачком и специями.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Кабачок – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 1 ст.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе и кабачок порежьте кубиком, добавьте яйца, муку, специи и перемешайте.
2. Жарьте на разогретом масле, выкладывая на сковороду с помощью ложки до золотистого цвета с обеих сторон.
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