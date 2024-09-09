Котлеты – одно из самых вкусных, простых и сытных блюд, которые можно готовить из мяса, печени, рыбы, а также бобовых, риса, гречки, крабовых палочек. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу сырые овощи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с кабачком и специями.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Мука – 1 ст.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и кабачок порежьте кубиком, добавьте яйца, муку, специи и перемешайте.

2. Жарьте на разогретом масле, выкладывая на сковороду с помощью ложки до золотистого цвета с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: