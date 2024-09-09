Сочные рубленные котлеты с кабачком: секрет и рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Секрет сочных котлет

Котлеты – одно из самых вкусных, простых и сытных блюд, которые можно готовить из мяса, печени, рыбы, а также бобовых, риса, гречки, крабовых палочек. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу сырые овощи.

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Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с кабачком и специями.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и кабачок порежьте кубиком, добавьте яйца, муку, специи и перемешайте.

Фарш для котлет

2. Жарьте на разогретом масле, выкладывая на сковороду с помощью ложки до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые котлеты

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