Сочные рубленые котлеты для ужина: как правильно готовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашние котлеты из филе

Котлеты можно готовить из любого мяса и даже из бобовых, овощей, рыбы, печени, крабовых палочек и гречки. Если вы хотите приготовить рубленые котлеты, стоит всего лишь порезать правильно филе, добавить майонез или сметану в основу. 

Филе со сметаной для рубленых котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленых котлет с твердым сыром и зеленью. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • 2 куриные филе
  • 100 г натертого сыра
  • 100 г сметаны
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. муки
  • зелень, соль, перец, масло

Способ приготовления: 

1. Порежьте филе.

Филе для котлет

2. Добавьте яйца, сметану, тертый сыр, муку, зелень, соль, специи, перемешайте.

Основа для котлет

3. Разогрейте сковороду, выложите ложкой смесь и пожарьте котлеты с двух сторон до готовности.

Готовые котлеты

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