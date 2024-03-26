Котлеты можно готовить из любого мяса и даже из бобовых, овощей, рыбы, печени, крабовых палочек и гречки. Если вы хотите приготовить рубленые котлеты, стоит всего лишь порезать правильно филе, добавить майонез или сметану в основу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленых котлет с твердым сыром и зеленью.

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Ингредиенты:

2 куриные филе

100 г натертого сыра

100 г сметаны

2 яйца

1 ст. л. муки

зелень, соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. Порежьте филе.

2. Добавьте яйца, сметану, тертый сыр, муку, зелень, соль, специи, перемешайте.

3. Разогрейте сковороду, выложите ложкой смесь и пожарьте котлеты с двух сторон до готовности.

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