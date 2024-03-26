Видео дня
Сочные рубленые котлеты для ужина: как правильно готовить
Котлеты можно готовить из любого мяса и даже из бобовых, овощей, рыбы, печени, крабовых палочек и гречки. Если вы хотите приготовить рубленые котлеты, стоит всего лишь порезать правильно филе, добавить майонез или сметану в основу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных рубленых котлет с твердым сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- 2 куриные филе
- 100 г натертого сыра
- 100 г сметаны
- 2 яйца
- 1 ст. л. муки
- зелень, соль, перец, масло
Способ приготовления:
1. Порежьте филе.
2. Добавьте яйца, сметану, тертый сыр, муку, зелень, соль, специи, перемешайте.
3. Разогрейте сковороду, выложите ложкой смесь и пожарьте котлеты с двух сторон до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: