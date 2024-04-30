Сочные рулетики из филе с рикотой и зеленью: самый простой рецепт
Из куриного филе можно делать вкусные отбивные, рулеты, а также сочные котлеты, салаты и намазки. Если хотите целиком приготовить филе, обязательно делайте его с сыром, зеленью, эти два продукта придадут ему сочность.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных рулетиков с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- куриное филе – 4 шт.
- рикотта – 400 г
- петрушка, пучок
- сливки – 350 г
- масло для жарки
- соль, специи, чеснок
Способ приготовления:
1. Филе помойте, высушите бумажным полотенцем и нарежьте каждое пополам, должно получиться 8 больших кусков. Отбейте каждый молотком, посолите и поперчите.
2. В миске смешиваем рикотту, зелень, соль, специи и чеснок.
4. Выложите начинку на филе и сверните в рулетик. Можно зафиксировать зубочисткой и на хорошо разогретую сковороду наливаем масло обжариваем до румяности с обеих сторон.
5. Переложите рулетики в форму, залейте сливками и готовьте в разогретой до 180 С духовку на 25-30 минут.
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