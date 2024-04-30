Сочные рулетики из филе с рикотой и зеленью: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Сочные рулетики из филе с рикотой и зеленью: самый простой рецепт

Из куриного филе можно делать вкусные отбивные, рулеты, а также сочные котлеты, салаты и намазки. Если хотите целиком приготовить филе, обязательно делайте его с сыром, зеленью, эти два продукта придадут ему сочность. 

Вкусные рулеты из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных рулетиков с сыром и зеленью. 

Рецепт рулетиков
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Ингредиенты: 

  • куриное филе – 4 шт. 
  • рикотта – 400 г 
  • петрушка, пучок
  • сливки – 350 г
  • масло для жарки
  • соль, специи, чеснок

Способ приготовления: 

1. Филе помойте, высушите бумажным полотенцем и нарежьте каждое пополам, должно получиться 8 больших кусков. Отбейте каждый молотком, посолите и поперчите.

Филе для блюда

2. В миске смешиваем рикотту, зелень, соль, специи и чеснок.

С какой начинкой готовить

4. Выложите начинку на филе и сверните в рулетик. Можно зафиксировать зубочисткой и на хорошо разогретую сковороду наливаем масло обжариваем до румяности с обеих сторон.

Приготовление рулетов из филе

5. Переложите рулетики в форму, залейте сливками и готовьте в разогретой до 180 С духовку на 25-30 минут. 

Готовые рулеты

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