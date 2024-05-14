Сочные рыбные котлеты: рассказываем, из какой рыбы приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Секрет сочных котлет

Рыбные котлеты – идеальная альтернатива мясным. Готовятся они очень просто и быстро. Лучше всего готовить их из хека, сома, щуки, потому что котлеты из них не будут распадаться. 

Вкусные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сочных, вкусных и ароматных котлет из рыбы, а именно из щуки. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты: 

  • Филе щуки – 600 г
  • Лук – 1 шт (или шаллот 5-6 шт.)
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Хлеб белый – 120 г 
  • Молоко – 120 мл 
  • Сало – 60 г
  • Соль
  • Перец лимонный для рыбы – 1-2 ч. л. 
  • Мед – 1 ч. л. (он убирает запах рыбы и не чувствуется в котлетах)
  • Укроп – 40 г
  • Панировочные сухари или овсянка (если тесто редкое или липнет) – 60 г

Соус:

  • Йогурт или сметана – 2 ст. л. 
  • Хрен красный – 1 ст. л. 
  • Укроп – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Щуку зачистите от кожи и косточек и нарежьте на мелкие куски.

Рыба для котлет

2. Хлебную мякоть залейте молоком на 2 минуты, а затем хорошо отожмите жидкость.

Приготовление фарша

3. Лук взбейте с яйцом в блендере до однородной массы, добавьте рыбу, сало, специи, мед, замоченный хлеб, и снова все взбейте, после всыпьте измельченный укроп и замесите фарш. Если фарш получается жидким, или липнет к рукам, добавьте панировочных сухарей или овсянки и дайте постоять 15 минут. 

Готовый рыбный фарш

4. Сформируйте мокрыми руками котлеты и выложите на разогретую сковороду, жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

Сколько жарить котлеты

Подавайте с соусом из хрена, сметаны и укропа.

Соус для котлет

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