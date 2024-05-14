Рыбные котлеты – идеальная альтернатива мясным. Готовятся они очень просто и быстро. Лучше всего готовить их из хека, сома, щуки, потому что котлеты из них не будут распадаться.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сочных, вкусных и ароматных котлет из рыбы, а именно из щуки.

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Ингредиенты:

Филе щуки – 600 г

Лук – 1 шт (или шаллот 5-6 шт.)

Яйцо – 1 шт.

Хлеб белый – 120 г

Молоко – 120 мл

Сало – 60 г

Соль

Перец лимонный для рыбы – 1-2 ч. л.

Мед – 1 ч. л. (он убирает запах рыбы и не чувствуется в котлетах)

Укроп – 40 г

Панировочные сухари или овсянка (если тесто редкое или липнет) – 60 г

Соус:

Йогурт или сметана – 2 ст. л.

Хрен красный – 1 ст. л.

Укроп – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Щуку зачистите от кожи и косточек и нарежьте на мелкие куски.

2. Хлебную мякоть залейте молоком на 2 минуты, а затем хорошо отожмите жидкость.

3. Лук взбейте с яйцом в блендере до однородной массы, добавьте рыбу, сало, специи, мед, замоченный хлеб, и снова все взбейте, после всыпьте измельченный укроп и замесите фарш. Если фарш получается жидким, или липнет к рукам, добавьте панировочных сухарей или овсянки и дайте постоять 15 минут.

4. Сформируйте мокрыми руками котлеты и выложите на разогретую сковороду, жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

Подавайте с соусом из хрена, сметаны и укропа.

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