Сочные рыбные котлеты: рассказываем, из какой рыбы приготовить
Рыбные котлеты – идеальная альтернатива мясным. Готовятся они очень просто и быстро. Лучше всего готовить их из хека, сома, щуки, потому что котлеты из них не будут распадаться.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом сочных, вкусных и ароматных котлет из рыбы, а именно из щуки.
Ингредиенты:
- Филе щуки – 600 г
- Лук – 1 шт (или шаллот 5-6 шт.)
- Яйцо – 1 шт.
- Хлеб белый – 120 г
- Молоко – 120 мл
- Сало – 60 г
- Соль
- Перец лимонный для рыбы – 1-2 ч. л.
- Мед – 1 ч. л. (он убирает запах рыбы и не чувствуется в котлетах)
- Укроп – 40 г
- Панировочные сухари или овсянка (если тесто редкое или липнет) – 60 г
Соус:
- Йогурт или сметана – 2 ст. л.
- Хрен красный – 1 ст. л.
- Укроп – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Щуку зачистите от кожи и косточек и нарежьте на мелкие куски.
2. Хлебную мякоть залейте молоком на 2 минуты, а затем хорошо отожмите жидкость.
3. Лук взбейте с яйцом в блендере до однородной массы, добавьте рыбу, сало, специи, мед, замоченный хлеб, и снова все взбейте, после всыпьте измельченный укроп и замесите фарш. Если фарш получается жидким, или липнет к рукам, добавьте панировочных сухарей или овсянки и дайте постоять 15 минут.
4. Сформируйте мокрыми руками котлеты и выложите на разогретую сковороду, жарьте до золотистого цвета со всех сторон.
Подавайте с соусом из хрена, сметаны и укропа.
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