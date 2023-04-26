Слойки – это вкусный и быстрый вариант домашней выпечки, особенно если вы готовите ее из готового слоеного теста, фило или даже лаваша. Делать такие слойки можно со сладкими начинками – бананом, шоколадом, вишней, творогом или яблоками, а также солеными – мясом, фаршем или грибами.

Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочных слоек с вишневой начинкой, которые вы с легкостью приготовите из готового слоеного теста всего за 20 минут.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

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замороженная вишня – 400 г

сахар – 4 ст. л.

крахмал – 1 ст. л.

мука

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки следует смешать в кастрюле вишню с сахаром и оставить на 15 минут.

2. После этого нужно поставить кастрюлю на огонь и проварить несколько минут.

3. Добавить крахмал, довести до кипения на среднем огне и сразу убавить его до слабого. Готовить до загустения. Готовую начинку переложить в миску и охладить до комнатной температуры.

4. Тесто разморозить, раскатать и нарезать в виде средних квадратиков. На одной половине каждого квадратика проделать несколько надрезов, на другую половину выложить начинку и сформировать слойку. Плотно закрепить бока.

5. Выпекать в духовке при температуре 220 градусов 15-20 минут.

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